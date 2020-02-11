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Глава Колымы призвал не покупать лекарства "на десять лет вперед"
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РИА Новости

Глава Колымы призвал не покупать лекарства "на десять лет вперед"

09:25 11.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Продажа медицинских масок. Архивное фото
МАГАДАН, 11 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов обратился к жителям региона с просьбой прекратить ажиотаж и не раскупать медикаменты из-за опасений коронавируса.
В конце января в Магадане госпитализировали мужчину, прибывшего из Южной Кореи, с подозрением на коронавирус. Однако диагноз не подтвердился.
"Просьба к гражданам - не разбирать впрок медикаменты. Может не пригодиться, потому что этот ажиотаж, когда один пришел и говорит "да я возьму побольше, потому что стоит недорого", приводит к тому, что таких продаж не было никогда. И тут возникает искусственный дефицит и волна ажиотажа, паника может возникнуть. Поэтому все есть, только не надо набирать на полгода или на десять лет вперед", - сказал Носов в эфире канала "Колыма плюс".
Он добавил, что в аптеках региона есть все необходимые медикаменты.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. На текущий момент число заболевших в Китае превысило 40 тысяч, более тысячи человек умерли. В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирус выявлен в Забайкалье и Томской области у двух граждан Китая, которые госпитализированы и проходят курс лечения.
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