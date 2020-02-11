Глава Колымы призвал не покупать лекарства "на десять лет вперед"

"Просьба к гражданам - не разбирать впрок медикаменты. Может не пригодиться, потому что этот ажиотаж, когда один пришел и говорит "да я возьму побольше, потому что стоит недорого", приводит к тому, что таких продаж не было никогда. И тут возникает искусственный дефицит и волна ажиотажа, паника может возникнуть. Поэтому все есть, только не надо набирать на полгода или на десять лет вперед", - сказал Носов в эфире канала "Колыма плюс".