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Россия не получала предложений о встрече в "нормандском формате"
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РИА Новости

Россия не получала предложений о встрече в "нормандском формате"

09:21 11.02.2020 (обновлено: 10:17 11.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва пока не получала официальных предложений о проведении встречи министров иностранных дел стран "нормандского формата" на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице с 14 по 16 февраля.
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"Насколько нам известно, 14-16 февраля главы МИД всех четырех стран "нормандского формата" будут находиться в Мюнхене на ежегодной конференции по безопасности. Не ее "полях" всегда проходит много встреч. Официальных предложений по поводу "нормандской четверки" пока не получали", - сказал Руденко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
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