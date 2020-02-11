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Жительница Астрахани получила нагноение мозга из-за самолечения
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РИА Новости

Жительница Астрахани получила нагноение мозга из-за самолечения

09:20 11.02.2020 (обновлено: 13:21 11.02.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовГотовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Жительница Астрахани довела себя до абсцесса головного мозга, занимаясь самолечением, сообщает РЕН ТВ.
Как рассказали телеканалу врачи, 38-летняя женщина месяц назад переболела ОРВИ. Она лечилась сама, несмотря на кашель и высокую температуру. Простуда дала осложнение в виде отита, который она тоже пыталась вылечить самостоятельно.
К медикам женщина обратилась только после появления сильных головных болей, нарушений речи, а также онемения руки и ноги. Во время диагностики врачи выявили в мозге пациентки абсцесс — скопление гноя.
Хирурги провели срочную операцию и спасли жизнь больной. Ее выписали из больницы спустя две недели, отмечает телеканал.
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ОРВИЗдоровье - ОбществоАстрахань
Популярные комментарии
А что еще делать если к врачу по ОМС не попасть вовремя, а на платных денег нет? Какова мораль в этой новости? Что нужно отдавать предпочтение платным клиникам, лезть в долги? Гарантированную конституцией медпомощь, ведь, сделали крайне труднодоступной. Верх цинизма.
11 февраля, 09:56
DIDenis Inkognito
2600209
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