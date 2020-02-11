Жительница Астрахани получила нагноение мозга из-за самолечения

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Жительница Астрахани довела себя до абсцесса головного мозга, занимаясь самолечением, сообщает РЕН ТВ.
Как рассказали телеканалу врачи, 38-летняя женщина месяц назад переболела ОРВИ. Она лечилась сама, несмотря на кашель и высокую температуру. Простуда дала осложнение в виде отита, который она тоже пыталась вылечить самостоятельно.
К медикам женщина обратилась только после появления сильных головных болей, нарушений речи, а также онемения руки и ноги. Во время диагностики врачи выявили в мозге пациентки абсцесс — скопление гноя.
Хирурги провели срочную операцию и спасли жизнь больной. Ее выписали из больницы спустя две недели, отмечает телеканал.