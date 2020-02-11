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СК начал проверку информации о связи учительницы со школьником
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РИА Новости

СК начал проверку информации о связи учительницы со школьником

09:20 11.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
В понедельник новостной портал "Астрахань FM" сообщил со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы №32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео якобы уже несколько дней обсуждают в школе.
"По факту информации, размещенной в СМИ, организована проверка", - сказал Хегай, добавив, что в ходе нее будут установлены все обстоятельства.
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АстраханьОбразование - ОбществоПроисшествия
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