МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке "нормандского формата"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вопрос присутствия миротворцев ООН в Донбассе сейчас не значится в повестке дня стран "нормандского формата", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Вопрос присутствия миротворцев ООН в Донбассе сейчас не значится в повестке дня стран "нормандского формата", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко

"Что касается идеи присутствия ООН в Донбассе, то этот вопрос сейчас в "нормандской" повестке дня не значится. В 2017 году Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о развертывании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ. Никакой официальной реакции на него до сих пор не поступало", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность введения ООН в Донбасс.

Как отметил замглавы МИД РФ, вместо реакции на российскую резолюцию ряд западных партнеров продвигают концепции некой "операции по принуждению к миру", целью которой является силовое возвращение Донбасса в состав Украины без предоставления ему особого статуса, что противоречит минским соглашениям и не устраивает ДНР и ЛНР.

В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.