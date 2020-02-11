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МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке "нормандского формата"
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РИА Новости

МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке "нормандского формата"

09:16 11.02.2020 (обновлено: 10:17 11.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вопрос присутствия миротворцев ООН в Донбассе сейчас не значится в повестке дня стран "нормандского формата", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Что касается идеи присутствия ООН в Донбассе, то этот вопрос сейчас в "нормандской" повестке дня не значится. В 2017 году Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о развертывании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ. Никакой официальной реакции на него до сих пор не поступало", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность введения ООН в Донбасс.
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Как отметил замглавы МИД РФ, вместо реакции на российскую резолюцию ряд западных партнеров продвигают концепции некой "операции по принуждению к миру", целью которой является силовое возвращение Донбасса в состав Украины без предоставления ему особого статуса, что противоречит минским соглашениям и не устраивает ДНР и ЛНР.
В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
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