В провинции Хубэй уволили двух высокопоставленных чиновников

"Вчера постоянная комиссия партийного комитета провинции Хубэй решила освободить от должности секретаря партийной группы комитета здравоохранения провинции Чжан Цзиня, а также освободить от должности председателя комитета здравоохранения провинции Лю Инцзы. Вышеуказанные должности будет совмещать недавно назначенный член ПК провинциального партийного комитета Ван Хэшэн", - говорится в сообщении телевидения в Weibo.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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