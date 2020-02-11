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В провинции Хубэй уволили двух высокопоставленных чиновников
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РИА Новости

В провинции Хубэй уволили двух высокопоставленных чиновников

09:12 11.02.2020
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© AP Photo / Arek RatajУлица города Ухань в китайской провинции Хубэй
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
© AP Photo / Arek Rataj
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Комиссия партийного комитета провинции Хубэй уволила секретаря партийной группы комитета здравоохранения провинции Чжан Цзиня, а также председателя комитета Лю Инцзы, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Вчера постоянная комиссия партийного комитета провинции Хубэй решила освободить от должности секретаря партийной группы комитета здравоохранения провинции Чжан Цзиня, а также освободить от должности председателя комитета здравоохранения провинции Лю Инцзы. Вышеуказанные должности будет совмещать недавно назначенный член ПК провинциального партийного комитета Ван Хэшэн", - говорится в сообщении телевидения в Weibo.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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