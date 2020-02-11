В провинции Хубэй уволили двух высокопоставленных чиновников

"Вчера постоянная комиссия партийного комитета провинции Хубэй решила освободить от должности секретаря партийной группы комитета здравоохранения провинции Чжан Цзиня, а также освободить от должности председателя комитета здравоохранения провинции Лю Инцзы. Вышеуказанные должности будет совмещать недавно назначенный член ПК провинциального партийного комитета Ван Хэшэн", - говорится в сообщении телевидения в Weibo.