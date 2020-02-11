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В Таиланде зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Таиланде зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

09:11 11.02.2020
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© REUTERS / Soe Zeya TunСотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке. Архивное фото
БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Еще один случай заражения коронавирусом обнаружен в Таиланде, теперь количество зараженных в стране составляет 33 человека, заявил во вторник гендиректор департамента эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Таиланда Суванчай Ваттханайингчаренчай.
Заявление главы департамента транслировал в выпуске новостей телеканал Thai PBS.
"Подтвержден еще один случай заражения коронавирусом. Новый пациент – туристка из КНР, находившаяся в карантине в Таиланде в связи с заражением коронавирусом одного из членов ее семьи, вместе с которым она прибыла в страну. Ее состояние в настоящее время не является тяжелым", - сказал он.
"Еще одна пациентка, гражданка КНР в возрасте 71 года, находившаяся на лечении в больнице "Ратчавитхи" в Бангкоке, сегодня выписана из инфекционного блока больницы в связи с выздоровлением. Таким образом, количество выздоровевших после лечения в Таиланде составляет 10 человек из 33 заболевших с начала китайской эпидемии", - добавил гендиректор департамента.
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Распространение нового коронавирусаКитайТаиландВ мире
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