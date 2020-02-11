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Минфин предложил повысить налог на добычу угля, сообщили СМИ
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РИА Новости

Минфин предложил повысить налог на добычу угля, сообщили СМИ

09:08 11.02.2020 (обновлено: 10:03 11.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКарьерный самосвал "БеЛАЗ" с углем на разрезе "Черниговский" холдинговой компании "Сибирский деловой союз" в Кемеровской области
Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский холдинговой компании Сибирский деловой союз в Кемеровской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карьерный самосвал "БеЛАЗ" с углем на разрезе "Черниговский" холдинговой компании "Сибирский деловой союз" в Кемеровской области. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минфин РФ в январе разработал предложения по росту НДПИ для компаний, ведущих добычу полезных ископаемых, не относящихся к углеводородам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве.
Как отмечает издание, это делается в рамках поручений президента Владимира Путина. Наиболее серьезно инициатива может затронуть угольную отрасль.
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По данным газеты, министерство предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, учитывающее конъюнктуру мировых рынков энергетического и коксующегося углей. При этом слагаемое не будет использоваться в случае падения экспортных цен ниже определенного уровня. Мера позволит увеличить доходы бюджета на 40 миллиардов рублей в год и приведет к снижению рентабельности продаж угольных компаний на 3 процентных пункта, в среднем до 21%, в условиях 2018 года. Этот уровень, по мнению Минфина, является приемлемым.
Председатель совета директоров ООО "Колмар груп" Анна Цивилева заявила газете, что компания выступает против роста НДПИ, так как рынок угля находится в кризисном состоянии, а роста цен не ожидается.
Минфин обдумывает изменить расчет НДПИ и для алмазов (сейчас ставка составляет 8% от стоимости). Прейскуранты цен на необработанные алмазы, в соответствии с которыми ведется оценка, подлежат ежеквартальному пересмотру с учетом мировых цен. Эта процедура занимает от одного до двух месяцев, и цены теряют актуальность. Минфин предлагает использовать для расчета НДПИ фактические цены реализации камней, а не цены прейскурантов, обновляемых ежеквартально, но не ниже цен их первичной оценки. В этом случае бюджет мог бы дополнительно получить около 3,3 миллиарда рублей в год.
Кроме того, Минфин предлагает рассмотреть вопрос роста НДПИ при производстве минеральных удобрений. Речь идет о том, чтобы применять для расчета налога новый подход, сходный с налогом на дополнительный доход для нефти и газа. В этом случае налогом облагается не объем добытой продукции, а финансовый результат - разница между выручкой от продажи сырья и понесенными расходами, в том числе капитальными.
В Минфине не предоставили комментарий газете.
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