В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Заявления Киева и степень выполнения им "Парижского пакета" договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров "нормандского формата" в апреле, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
Как напомнил Руденко, в декабре на встрече в Париже лидеры "нормандской четверки" назначили очередной саммит на апрель, а местом проведения выбрали Берлин. При этом Киев, Донецк и Луганск обязались:
—развести силы на трех новых участках линии соприкосновения;
—открыть новые пункты пропуска;
—продвинуться в разминировании;
—провести обмен удерживаемыми лицами;
—закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера";
—согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.
"Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить", — пояснил Руденко.
Без реального прогресса в выполнении "Парижского пакета", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита "нормандского формата" пока не приходится, заключил он.
"Нормандская четверка" — группа руководителей России, Украины, Германии и Франции, ищущая пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015-2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений. На последнем саммите в Париже участники приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы.