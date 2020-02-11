Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T10:12+0300
https://ria.ru/20200211/1564528393.html
В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле
https://cdn23.img.ria.ru/images/156269/15/1562691521_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_316350338e08b75ccbd460d45788ae63.jpg
РИА Новости

В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле

09:07 11.02.2020 (обновлено: 10:12 11.02.2020)
42760
© РИА Новости / Максим БлиновМИД в Москве
МИД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Заявления Киева и степень выполнения им "Парижского пакета" договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров "нормандского формата" в апреле, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
Как напомнил Руденко, в декабре на встрече в Париже лидеры "нормандской четверки" назначили очередной саммит на апрель, а местом проведения выбрали Берлин. При этом Киев, Донецк и Луганск обязались:
развести силы на трех новых участках линии соприкосновения;
открыть новые пункты пропуска;
продвинуться в разминировании;
провести обмен удерживаемыми лицами;
закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера";
согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.
"Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить", — пояснил Руденко.
Без реального прогресса в выполнении "Парижского пакета", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита "нормандского формата" пока не приходится, заключил он.
"Нормандская четверка" — группа руководителей России, Украины, Германии и Франции, ищущая пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015-2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений. На последнем саммите в Париже участники приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
17 января, 11:33
Лавров: решения нормандского саммита не должны оставаться на бумаге
458378131522
Андрей РуденкоФранцияГерманияРоссияБерлин (город)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
С Украиной вообще бессмысленно о чём либо договариваться. Когда уже прекратят все отношения с этой русофобской страной....
11 февраля, 09:56
Стас Титов
15611204
Садиться за один стол с клоуном ,якобы президентом, который только ультиматумы выставляет - это позор для России. Может хватит этого садомазохизма.. С ним и по тел.разговаривать не надо.
11 февраля, 10:44
Vladidmir Kanygin
10362201
Рекомендуем
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Белоруссия использует технологическую нефть из "Дружбы" для своих НПЗ
Нефтеперерабатывающий завод
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга народа
Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
Предчувствие новой войны. Какой совет получил Зеленский от Помпео
Пентагон в Вашингтоне
Контрразведка США назвала Россию и Китай главными угрозами
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Россия и Китай переписывают правила. США готовятся жить в "новой эре"
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Колбаса
Жительница Тулы рассказала, как взорвалась купленная колбаса
Кадры испытаний новейшего фрегата Адмирал Касатонов в Баренцевом море
Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов"
Американский нефтяник
Выбирать не приходится: США признали зависимость от российской нефти
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
Польская полиция
В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
08:13На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
08:12Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами
08:09Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
08:00Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде
07:37Магаданского подростка обвиняют в ложном сообщении о минировании ТЦ
Лента новостейМолния