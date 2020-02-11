В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Заявления Киева и степень выполнения им "Парижского пакета" договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров "нормандского формата" в апреле, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Заявления Киева и степень выполнения им "Парижского пакета" договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров "нормандского формата" в апреле, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко

Берлин . При этом Киев, Донецк и Луганск обязались: Как напомнил Руденко, в декабре на встрече в Париже лидеры "нормандской четверки" назначили очередной саммит на апрель, а местом проведения выбрали. При этом Киев, Донецк и Луганск обязались:

— развести силы на трех новых участках линии соприкосновения; развести силы на трех новых участках линии соприкосновения; — открыть новые пункты пропуска; открыть новые пункты пропуска; — продвинуться в разминировании; продвинуться в разминировании; — провести обмен удерживаемыми лицами; провести обмен удерживаемыми лицами; — закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера"; закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера"; — согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе. согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.

"Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить", — пояснил Руденко.

Без реального прогресса в выполнении "Парижского пакета", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита "нормандского формата" пока не приходится, заключил он.