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2020-02-11T09:05+0300
https://ria.ru/20200211/1564528311.html
Филиппины уведомили США о прекращении действия соглашения о ВС
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РИА Новости

Филиппины уведомили США о прекращении действия соглашения о ВС

09:05 11.02.2020
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© AP Photo / Bullit MarquezФилиппинские солдаты
Филиппинские солдаты
© AP Photo / Bullit Marquez
Филиппинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Власти Филиппин официально уведомили США о прекращении действия соглашения о размещении американских войск и военной техники на территории страны Visiting Forces Agreement (VFA), сообщил в Twitter глава филиппинского МИД Теодоро Локсин.
"Заместитель главы миссии посольства США (в Маниле) получил уведомление о прекращении VTA. Исходя из дипломатической вежливости дальнейших заявлений по поводу этого очевидного развития событий не будет", - написал Локсин.
Ранее замминистра иностранных дел Филиппин Бригидо Дулай сообщил в Twitter, что соответствующее уведомление было подписано главой МИД страны по указу президента Родриго Дутерте.
В конце января Дутерте пригрозил отменой соглашения с США о размещении американских войск и военной техники на территории страны, носящее название Visiting Forces Agreement (VFA), в связи с лишением филиппинского сенатора Роналда дела Розы американской визы. Дутерте дал США один месяц на пересмотр вопроса с визой филиппинского сенатора. Позднее он запретил членам кабинета министров совершать поездки в США, а также отменил свой визит на "специальный саммит" АСЕАН, который пройдет в начале 2020 года в Соединенных Штатах.
VFA вступило в силу в 1999 году. Как сообщало агентство Рейтер, оно предоставило правовой статус тысячам американских солдат, которые направлены на Филиппины для проведения военных учений и гуманитарных операций.
Пентагон
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Ранее Дутерте запретил въезжать в страну двум американским сенаторам Дику Дурбину и Патрику Лихи, предложившим отказывать во въезде в США филиппинским чиновникам, причастным к задержанию экс-министра юстиции страны Лейлы де Лимы.
Речь идет о положении, которое дает право госсекретарю США Майку Помпео отказывать во въезде в США представителям филиппинских властей при наличии у Вашингтона "достоверной информации" о том, что они причастны к "незаконному лишению свободы" сенатора Филиппин Лейлы де Лимы. Политик, правозащитник и критик правительства де Лима была задержана в феврале 2017 года по обвинениям в получении денег от наркобаронов во время пребывания на должности министра юстиции, с июня 2010 по октябрь 2015 года. Женщина отрицает эти обвинения, заявляя, что ее преследуют по политическим мотивам.
Как отметил представитель главы Филиппин Сальвадор Панело, если США закроют въезд на американскую территорию для филиппинских чиновников из-за дела де Лимы, власти Филиппин введут визы для всех американцев, которые захотят приехать в страну.
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СШАФилиппиныВ мире
Популярные комментарии
Начались разборки с США по всему миру. Узнаются подробности американской экспансии. А это страна, которая считает себя великой и в то же время, которой все угрожают ))
11 февраля, 09:34
АБАлександр Буйчик
3910000
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