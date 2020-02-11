Филиппины уведомили США о прекращении действия соглашения о ВС

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Власти Власти Филиппин официально уведомили США о прекращении действия соглашения о размещении американских войск и военной техники на территории страны Visiting Forces Agreement (VFA), сообщил в Twitter глава филиппинского МИД Теодоро Локсин.

"Заместитель главы миссии посольства США (в Маниле) получил уведомление о прекращении VTA. Исходя из дипломатической вежливости дальнейших заявлений по поводу этого очевидного развития событий не будет", - написал Локсин.

Ранее замминистра иностранных дел Филиппин Бригидо Дулай сообщил в Twitter, что соответствующее уведомление было подписано главой МИД страны по указу президента Родриго Дутерте.

В конце января Дутерте пригрозил отменой соглашения с США о размещении американских войск и военной техники на территории страны, носящее название Visiting Forces Agreement (VFA), в связи с лишением филиппинского сенатора Роналда дела Розы американской визы. Дутерте дал США один месяц на пересмотр вопроса с визой филиппинского сенатора. Позднее он запретил членам кабинета министров совершать поездки в США, а также отменил свой визит на "специальный саммит" АСЕАН, который пройдет в начале 2020 года в Соединенных Штатах.

VFA вступило в силу в 1999 году. Как сообщало агентство Рейтер, оно предоставило правовой статус тысячам американских солдат, которые направлены на Филиппины для проведения военных учений и гуманитарных операций.

Ранее Дутерте запретил въезжать в страну двум американским сенаторам Дику Дурбину и Патрику Лихи, предложившим отказывать во въезде в США филиппинским чиновникам, причастным к задержанию экс-министра юстиции страны Лейлы де Лимы.

Речь идет о положении, которое дает право госсекретарю США Майку Помпео отказывать во въезде в США представителям филиппинских властей при наличии у Вашингтона "достоверной информации" о том, что они причастны к "незаконному лишению свободы" сенатора Филиппин Лейлы де Лимы. Политик, правозащитник и критик правительства де Лима была задержана в феврале 2017 года по обвинениям в получении денег от наркобаронов во время пребывания на должности министра юстиции, с июня 2010 по октябрь 2015 года. Женщина отрицает эти обвинения, заявляя, что ее преследуют по политическим мотивам.