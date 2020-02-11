Томская школьница рассказала о письме от Стивена Кинга

По словам Костыриной, ответ на заявку она получила во время урока биологии.

"Учительница говорит — потише. А я говорю, не мешайте — у меня триумф!" - вспоминает школьница.

Контракт со знаменитым писателем удалось заключить благодаря проекту Dollar Baby, в рамках которого Кинг предоставляет свои авторские права начинающим режиссерам и кинематографистам-любителям (в том числе школьникам и студентам) со всего мира. Ежегодно таких договоров заключается всего пять-десять. В России существует специальный фестиваль для показа таких фильмов — Dollar Baby Russia.