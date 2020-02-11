Томская школьница рассказала о письме от Стивена Кинга

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Шестнадцатилетняя школьница из Томска Диана Костырина, получившая право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга всего за один доллар, рассказала "Пятому каналу", как получила письмо от писателя.
По словам Костыриной, ответ на заявку она получила во время урока биологии.
"Учительница говорит — потише. А я говорю, не мешайте — у меня триумф!" - вспоминает школьница.
Контракт со знаменитым писателем удалось заключить благодаря проекту Dollar Baby, в рамках которого Кинг предоставляет свои авторские права начинающим режиссерам и кинематографистам-любителям (в том числе школьникам и студентам) со всего мира. Ежегодно таких договоров заключается всего пять-десять. В России существует специальный фестиваль для показа таких фильмов — Dollar Baby Russia.
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Диана Костырина оставила на сайте проекта заявку на экранизацию рассказа "Женщина в комнате". По ее словам, положительный ответ пришел буквально через сутки. Согласно контракту, права на экранизацию рассказа предоставляются на год, при этом короткометражный фильм нельзя будет выкладывать в интернет или показывать по телевидению. Кинолента будет представлена на фестивале Dollar Baby Russia в Краснодаре в конце октября.