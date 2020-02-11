Пекин не одобряет строгие ограничения из-за коронавируса на местах

ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Центральные власти Центральные власти Китая не одобряют чрезмерные и грубые меры властей на местах по ограничению передвижения людей и предотвращению возобновления работы в попытке контролировать распространение коронавируса , заявил на пресс-конференции во вторник глава отдела социального развития государственного комитета по развитию и реформам КНР Оу Сяоли.

Ранее сообщалось, что в целях предотвращения распространения коронавируса в целом ряде городов страны местные власти распорядились предпринять чрезмерно строгие меры, например, жителям разрешается выходить из домов только раз в несколько дней, запрещается под страхом наказания возобновлять работу, предусмотрена обязательная регистрация на посту охраны при каждом выходе из дома.

"Мы также обратили внимание на то, что в период осуществления работы по профилактике и борьбе с распространением эпидемии во многих местах были введены слишком строгие ограничения на въезд и выезд людей. Например, в ряде районов была введена система отчетности для возобновления работы и производства, в некоторых местах были введены предварительные условия одобрения (для начала работы-ред.), даже были случаи задержания руководителей предприятий за то, что они рано возобновили производство", - сообщил Оу Сяоли.

По его словам, "эти действия не согласуются" с планом центральных властей по постепенному возобновлению работы и научному подходу в укреплении усилий по профилактике и контролю за распространением эпидемии.

"Хочу довести до всеобщего сведения, что мы в дальнейшем намерены строго пресекать практику ограничения возобновления работы предприятий и производства такими простыми и грубыми методами", - сказал он.

Оу Сяоли также отметил, что в Пекине прекрасно понимают благие намерения властей на местах, желающих сделать все возможное и предпринять как можно более строгие меры для предотвращения распространения заболевания. Также чиновник согласился, что все предприятия следует обязать внедрить эффективные механизмы по предотвращению распространения заболевания, а также обеспечить их всеми необходимыми защитными средствами.