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Пекин не одобряет строгие ограничения из-за коронавируса на местах
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РИА Новости

Пекин не одобряет строгие ограничения из-за коронавируса на местах

08:52 11.02.2020
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© REUTERS / XinhuaПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
© REUTERS / Xinhua
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Центральные власти Китая не одобряют чрезмерные и грубые меры властей на местах по ограничению передвижения людей и предотвращению возобновления работы в попытке контролировать распространение коронавируса, заявил на пресс-конференции во вторник глава отдела социального развития государственного комитета по развитию и реформам КНР Оу Сяоли.
Ранее сообщалось, что в целях предотвращения распространения коронавируса в целом ряде городов страны местные власти распорядились предпринять чрезмерно строгие меры, например, жителям разрешается выходить из домов только раз в несколько дней, запрещается под страхом наказания возобновлять работу, предусмотрена обязательная регистрация на посту охраны при каждом выходе из дома.
"Мы также обратили внимание на то, что в период осуществления работы по профилактике и борьбе с распространением эпидемии во многих местах были введены слишком строгие ограничения на въезд и выезд людей. Например, в ряде районов была введена система отчетности для возобновления работы и производства, в некоторых местах были введены предварительные условия одобрения (для начала работы-ред.), даже были случаи задержания руководителей предприятий за то, что они рано возобновили производство", - сообщил Оу Сяоли.
По его словам, "эти действия не согласуются" с планом центральных властей по постепенному возобновлению работы и научному подходу в укреплении усилий по профилактике и контролю за распространением эпидемии.
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"Хочу довести до всеобщего сведения, что мы в дальнейшем намерены строго пресекать практику ограничения возобновления работы предприятий и производства такими простыми и грубыми методами", - сказал он.
Оу Сяоли также отметил, что в Пекине прекрасно понимают благие намерения властей на местах, желающих сделать все возможное и предпринять как можно более строгие меры для предотвращения распространения заболевания. Также чиновник согласился, что все предприятия следует обязать внедрить эффективные механизмы по предотвращению распространения заболевания, а также обеспечить их всеми необходимыми защитными средствами.
При этом, по его словам, нельзя просто ввести систему предварительного одобрения для начала производства и повысить критерии для предприятий, желающих возобновить работу, вместо этого и центральным властям, и властям на местах следует посвятить больше времени и сил для помощи предприятиям в решении реальных проблем в области профилактики и борьбы с эпидемией, с которыми они сталкиваются при возобновлении производства.
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