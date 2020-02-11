Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство РФ возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

Так, издание отмечает, что рассматриваются различные варианты снижения общей ставки – с 30% до 23-25%, но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена. Налоговая нагрузка на труд для бизнеса остается высокой и реформа может привести к обелению рынка труда, росту доходов населения и экономики, повышению ее конкурентоспособности, рассказал изданию один из чиновников.

При ставке в 23% сократится налоговая нагрузка на все отрасли экономики, свидетельствуют расчеты Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ) . Больше всего от снижения страховых взносов выиграют отрасли, ориентированные на внутренний спрос и с высокой долей расходов на оплату труда, отмечает замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.

Как пишет газета, снижение страховых взносов обойдется казне в 1,2–1,75 триллиона рублей в зависимости от ставки. При снижении ставки на 1 процентный пункт недополученные доходы составят около 250 миллиардов рублей, столько же выиграет экономика, подсчитала Александра Суслина из Экономической экспертной группы.