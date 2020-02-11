В Новосибирске экс-полицейского получил восемь лет колонии за взятку

НОВОСИБИРСК, 11 фев – РИА Новости. Суд в Суд в Новосибирске приговорил к восьми годам колонии бывшего полицейского, признав его виновным в получении взятки в сумме более 1,4 миллиона рублей за "крышевание" игорного бизнеса, сообщает во вторник прокуратура Новосибирской области

"Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего полицейского Михаила Латыша. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 1 октября 2015 года по 31 августа 2016 года оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции одного из городских отделов полиции получил взятку в особо крупном размере в виде денег в сумме 1, 4 миллиона рублей и телефона IPhone 5s.

"Денежные средства (а всего требуемая взятка оценена злоумышленником в размере 3 миллиона рублей) и имущество предназначались за информирование руководства организации, занимающейся незаконной игорной деятельностью, о предстоящих мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции, направленных на выявление и пресечение незаконных организации и проведения азартных игр", - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что в обмен на информацию о предстоящих рейдах, он получал от владельцев незаконного бизнеса по 100 тысяч рублей ежемесячно. В суде свою вину он признал частично.