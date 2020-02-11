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В Новосибирске экс-полицейского получил восемь лет колонии за взятку
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РИА Новости

В Новосибирске экс-полицейского получил восемь лет колонии за взятку

08:47 11.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 фев – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил к восьми годам колонии бывшего полицейского, признав его виновным в получении взятки в сумме более 1,4 миллиона рублей за "крышевание" игорного бизнеса, сообщает во вторник прокуратура Новосибирской области.
"Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего полицейского Михаила Латыша. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, с 1 октября 2015 года по 31 августа 2016 года оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции одного из городских отделов полиции получил взятку в особо крупном размере в виде денег в сумме 1, 4 миллиона рублей и телефона IPhone 5s.
"Денежные средства (а всего требуемая взятка оценена злоумышленником в размере 3 миллиона рублей) и имущество предназначались за информирование руководства организации, занимающейся незаконной игорной деятельностью, о предстоящих мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции, направленных на выявление и пресечение незаконных организации и проведения азартных игр", - рассказали в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что в обмен на информацию о предстоящих рейдах, он получал от владельцев незаконного бизнеса по 100 тысяч рублей ежемесячно. В суде свою вину он признал частично.
"Суд приговорил Латыша к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима… Кроме того, суд назначил осужденному штраф в размере однократной суммы взятки (более 3 миллионов рублей) и лишил специального звания - капитан полиции", - говорится в сообщении. Приговор пока не вступил в силу.
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