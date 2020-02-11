Эксперт прокомментировал планы Трампа по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Новые угрозы санкций по Новые угрозы санкций по Венесуэле и намерения "удвоить усилия" по смещению президента страны Николаса Мадуро объясняются предвыборной кампанией в США и желанием Дональда Трампа получить поддержку одного из ключевых штатов - Флориды, рассказал в интервью РИА Новости глава латиноамериканской программы "Международной кризисной группы" Айван Бриско.

На прошлой неделе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо нанес визит в Вашингтон, в ходе которого встретился с президентом Дональдом Трампом, госсекретарем США Майком Помпео, членами конгресса США. Он также стал гостем Трампа в ходе обращения президента к стране в конгрессе. Тогда лидер США пообещал "сокрушить тиранию социалистического диктатора" Николаса Мадуро. Помпео же в ходе встречи с Гуаидо заявил о необходимости "удвоить усилия" по смещению президента Венесуэлы. На этом фоне высокопоставленные представители США заговорили о новых санкциях против Каракаса, в число которых может попасть и российская "Роснефть".

Бриско рассказал, что несмотря на кажущееся затишье в усилиях Вашингтона по поддержке Гуаидо, американские власти не отступали от этой цели и продолжали прежнюю линию на этом направлении, хоть и не на самом высоком уровне. "Я бы не сказал, что США пропали по венесуэльскому вопросу. Был постоянный поток санкций, дипломатическая активность в регионе, усилия по привлечению как можно большего количества латиноамериканских стран для того, чтобы предпринять более жесткие меры по Венесуэле", - отметил эксперт.

По его словам, со времени начала кампании США по оказанию давления на Мадуро венесуэльским властям удалось адаптироваться к новой ситуации и одержать политическую победу над оппозицией. "И как только они достигли этого, то санкции прекратили оказывать политическое влияние, которое они изначально оказывали. Вместо этого они стали частью фона, при котором властям приходится функционировать", - заявил эксперт.

На официальном заседании парламента 5 января 2020 года вместо Гуаидо на пост спикера был избран Луис Парра. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок. "Фактически, это вытеснило Хуана Гуаидо с его должности в качестве президента Национальной ассамблеи, и как следствие, лишило возможности провозглашения временным президентом", - пояснил Бриско.

Собеседник агентства полагает, что в случае введения новых американских санкций ситуация может повториться. Вначале будет "шок и неопределенность", но потом власти адаптируются и найдут другие варианты сбыта нефти.

"И еще одна причина, почему поддержка США Хуана Гуаидо стала столь заметной снова, очень проста: это год выборов в США", - сказал Бриско. Он отметил, что республиканцы сфокусированы на сигнале испаноговорящему населению во Флориде, которое категорично настроено по отношению к "авторитарному социализму в Латинской Америке".