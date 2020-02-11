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На Урале при столкновении двух машин на трассе погибли три человека
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РИА Новости

На Урале при столкновении двух машин на трассе погибли три человека

08:41 11.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Три человека погибли, еще пятеро госпитализированы, в том числе ребенок, после столкновения двух автомобилей во вторник утром на трассе в Челябинской области, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.
По данным УГИБДД, ДТП произошло во вторник около 06.00 (04.00 мск) на 101-м км автодороги Южноуральск-Магнитогорск в Верхнеуральском районе.
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"Водитель, мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, по предварительной информации, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Haval под управлением водителя 1961 года рождения. В результат в Ford водитель и пассажирка 1960 года рождения скончались на месте происшествия, пассажир - мужчина – госпитализирован", - говорится в сообщении.
В другом автомобиле погибла женщина, возраст и личность ее устанавливаются, госпитализированы 4 человека, в том числе 4-летний мальчик, уточняется в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, поясняет УГИБДД.
Инспектор ГИБДД
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ГИБДД МВД РФРоссияЧелябинская областьПроисшествия
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