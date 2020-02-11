Блумберг победил на праймериз в поселке Нью-Гэмпшира от двух партий

МАНЧЕСТЕР (штат Нью-Гэмпшир, США), 11 фев – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. В штате Нью-Гэмпшир прошло первое голосование в рамках первичных партийных выборов (праймериз), причем оно не обошлось без курьеза – миллиардер В штате Нью-Гэмпшир прошло первое голосование в рамках первичных партийных выборов (праймериз), причем оно не обошлось без курьеза – миллиардер Майкл Блумберг победил сразу как демократ и как республиканец.

Голосование в небольшом поселке Диксвилл Нотч прошло ровно в полночь по местному времени (8:00 мск) с участием всего лишь пяти человек, трое из которых члены одной семьи. Сама процедура волеизъявления и подсчета голосов заняла несколько минут. При этом собравшиеся шутили, что многодневного пересчета голосов, как ранее в Айове, здесь не будет.

В итоге Блумберг получил один голос как кандидат-республиканец и два как кандидат-демократ. Курьез заключается в том, что миллиардер баллотируется именно как представитель Демократической партии. Однако правила позволяют вписать в графу любого кандидата.

Это уже вторые подобные выборы после Айовы, где 3 февраля прошли закрытые собрания избирателей (кокусы). Несмотря на небольшую численность населения, оба этих штата имеют важное значение для дальнейшей избирательной кампании, поскольку показывают настроения электората относительно того или иного кандидата.

Полуночное голосование в Диксвилл Нотч является не более чем оригинальной традицией. Его результаты никак не говорят о возможных победителях в масштабах всего штата. Одновременно такие же ранние голосования, но чуть более многочисленные проводятся еще в двух поселках штата, но Диксивилл Нотч вызывает особый интерес у общественности именно из-за малого числа избирателей.

В 2016 году в голосовании в поселке приняли участие девять человек. Голоса среди политиков распределились следующим образом: четыре получил демократ Берни Сандерс, три республиканец Джон Кейсик, а еще два - Дональд Трамп.