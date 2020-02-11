Роскачество рассказало о покупках в зарубежных интернет-магазинах

Следует узнать стоимость доставки в город, где живет покупатель: интернет-магазины могут указывать стоимость доставки отдельно, при этом к итоговой сумме надо прибавить таможенную пошлину. Стоит обратить внимание, присваивается ли посылке трек-номер (tracking ID): если он есть, перемещение посылки можно отслеживать через сайт или мобильное приложение. Следует также ознакомиться с информацией о гарантии и возврате товара.