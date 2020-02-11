Роскачество рассказало о покупках в зарубежных интернет-магазинах

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Роскачество подготовило рекомендации о том, каких правил стоит придерживаться при покупке товаров в зарубежных интернет-магазинах и маркетплейсах, говорится в сообщении организации.
"Прежде, чем купить товар, изучите отзывы о нем и о магазине, в котором собираетесь его заказать. Желательно не ограничиваться отзывами и комментариями на сайте, на котором планируете заказывать - посмотрите, что пишут о нем на "сайтах-отзовиках". Если это довольно крупный магазин, поищите группу в социальных сетях, где пользователи оставляют свое мнение о товарах этого магазина", - указывает Роскачество.
Следует узнать стоимость доставки в город, где живет покупатель: интернет-магазины могут указывать стоимость доставки отдельно, при этом к итоговой сумме надо прибавить таможенную пошлину. Стоит обратить внимание, присваивается ли посылке трек-номер (tracking ID): если он есть, перемещение посылки можно отслеживать через сайт или мобильное приложение. Следует также ознакомиться с информацией о гарантии и возврате товара.
"И самое важное правило, которое, скорее, является правилом цифровой гигиены: не используйте для покупок зарплатную или основную банковскую карту. Создайте отдельную, например, виртуальную карту, исключительно для онлайн-покупок и переводите на нее только те суммы, которые необходимы для оплаты текущих покупок. Так вы защитите ваши средства от потенциальных мошенников", - говорится в сообщении.
Роскачество также напоминает, что ранее организация начала проект по исследованию и сертификации интернет-магазинов. Так, эксперты оценили популярные в российском сегменте интернета сайты билетных агентств по онлайн-продаже авиабилетов.
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил, что Роскачество запускает механизм мониторинга участников российского рынка интернет-торговли. "Отмечая интернет-магазины, соответствующие набору требований стандартов качества, Роскачество формирует некую бизнес-среду интернет-компаний, предлагающих торговый сервис на наиболее высоком профессиональном уровне, демонстрирует лучшие торговые практики. В высококонкурентной среде это стимулирует и других участников рынка им соответствовать", - добавил Евтухов, слова которого приводятся в релизе.
20 ноября 2019, 08:40Роскачество рассказало, как избежать мошенничества при покупках в интернете