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Китайские власти заявили о необходимости возобновить производство
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РИА Новости

Китайские власти заявили о необходимости возобновить производство

08:21 11.02.2020
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© AP Photo / Vincent YuПолицейские в защитных масках на улице Гонконга
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
© AP Photo / Vincent Yu
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга. Архивное фото
ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Китай в настоящий момент находится на критическом этапе борьбы с коронавирусом, когда стране жизненно необходимо возобновить производство в условиях риска, что возвращение людей на рабочие места приведет к распространению заболевания, однако выбора у властей нет, заявил на пресс-конференции во вторник представитель государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
"Так как начинается ключевой этап работы по профилактике и борьбе с эпидемией, мы должны быть готовы сражаться сразу на двух фронтах, первое – это непосредственно борьба с эпидемией, здесь наша главная задача заключается в защите жизни и здоровья людей, а также предотвращение дальнейшего распространения эпидемии. Другой фронт – поддержание экономического развития, здесь основная задача заключается в продвижении качественного экономического развития и снижении воздействия на экономику эпидемии", - заявил Цун Лян.
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По его словам, эти два направления взаимосвязаны и крайне важны.
"Несмотря на то, что возобновление работы и производства предполагает масштабные перемещения и массовые скопления людей, и несет потенциальный риск дальнейшего распространения заболевания, (мы понимаем – ред.), что, если не возобновить работу и производство, в краткосрочной перспективе это отразится на поставках медикаментов для профилактики и борьбы с эпидемией, а в долгосрочной перспективе может возникнуть риск нехватки и различных бытовых товаров", - указал Цун Лян.
Чиновник добавил, что в связи с указанными причинами усилия по борьбе с эпидемией будут неустойчивыми, и добиться целей в предотвращении ее дальнейшего распространения будут сложно, в итоге, это ударит по интересам населения страны.
Он подчеркнул, что предприятия, которые возобновляют работу, должны разработать эффективные графики работы, делать больше смен, чтобы в одной смене было меньше людей, чаще проверять состояние здоровья сотрудников, выполнять все меры по профилактике распространения заболевания, регулярно проводить дезинфекцию и проветривать помещения.
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