Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T08:21+0300
https://ria.ru/20200211/1564527315.html
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564274624_0:114:670:490_1036x0_80_0_0_9c291440cfe7a4c42a3439e32662257f.jpg
РИА Новости

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

08:21 11.02.2020
474
© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкЛечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Перейти в фотобанк
Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили.
"Ситуация в Центре "Градостроитель" стабильная. Сейчас специалисты собирают информацию: кто из прибывших из Китая в какой город собирается уезжать после окончания карантина. Данные не окончательные, но предварительно наши сограждане отправятся в 44 города России", – приводятся слова Куликовой в сообщении оперативного штаба региона по профилактике коронавируса.
По данным департамента здравоохранения региона, большинство после карантина собирается в Москву – 33 человека. По 9 человек отправятся Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пятеро – в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. Парами отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. Остальные отправятся в еще 27 городов России – от Астрахани до Благовещенска. В Тюмени после карантина останется один местный житель и один екатеринбуржец.
Руки в наручниках
Вчера, 19:40
В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с "коронавирусом"
Уточняется, что также планируют свои маршруты домой или по делам граждане Республики Беларусь, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоКитайТюменьРоссия
Рекомендуем
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
Китайские власти заявили о необходимости возобновить производство
Пассажирский самолет авиакомпании ИрАэро
Чартер "Ираэро" вывез из Иркутска в Харбин 55 граждан Китая
Молодой режиссер из Томска Диана Костырина
Томская школьница рассказала о письме от Стивена Кинга
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Пекин не одобряет строгие ограничения из-за коронавируса на местах
Самолет авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Летевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск
Овощи
Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
В Гонконге частично эвакуировали дом из-за зараженных коронавирусом
Пентагон в Вашингтоне
Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
Автомобиль скорой помощи в США
В США подтвердили 13-й случай заражения коронавирусом
Зал судебных заседаний
В Новосибирске экс-полицейского получил восемь лет колонии за взятку
Вид на Буэнос-Айрес
Аргентина сменит посла в России
Учитель в классе школы
В Приморье сменили классы объяснявшей правила на примере мата педагогу
Молодая пара у компьютера
Роскачество рассказало о покупках в зарубежных интернет-магазинах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:15В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:12В провинции Хубэй уволили двух высокопоставленных чиновников
09:11В Таиланде зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
09:08Минфин предложил повысить налог на добычу угля, сообщили СМИ
09:07В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле
09:05Филиппины уведомили США о прекращении действия соглашения о ВС
08:56Томская школьница рассказала о письме от Стивена Кинга
08:52Пекин не одобряет строгие ограничения из-за коронавируса на местах
08:52Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы, сообщили СМИ
08:47В Новосибирске экс-полицейского получил восемь лет колонии за взятку
08:46В Анапе потушили пожар на производстве металлопластиковых конструкций
08:46Эксперт прокомментировал планы Трампа по Венесуэле
08:41На Урале при столкновении двух машин на трассе погибли три человека
08:38Блумберг победил на праймериз в поселке Нью-Гэмпшира от двух партий
08:36Роскачество рассказало о покупках в зарубежных интернет-магазинах
08:36Чартер "Ираэро" вывез из Иркутска в Харбин 55 граждан Китая
08:21Китайские власти заявили о необходимости возобновить производство
08:21Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
08:19СМИ: не менее 15 человек погибли при крушении судна у Бангладеш
08:17Прокуратура в ЯНАО обязала провести ремонт в школе, где прорвало трубу
Лента новостейМолния