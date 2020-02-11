Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили.
"Ситуация в Центре "Градостроитель" стабильная. Сейчас специалисты собирают информацию: кто из прибывших из Китая в какой город собирается уезжать после окончания карантина. Данные не окончательные, но предварительно наши сограждане отправятся в 44 города России", – приводятся слова Куликовой в сообщении оперативного штаба региона по профилактике коронавируса.
По данным департамента здравоохранения региона, большинство после карантина собирается в Москву – 33 человека. По 9 человек отправятся Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пятеро – в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. Парами отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. Остальные отправятся в еще 27 городов России – от Астрахани до Благовещенска. В Тюмени после карантина останется один местный житель и один екатеринбуржец.
Уточняется, что также планируют свои маршруты домой или по делам граждане Республики Беларусь, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса