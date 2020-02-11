СМИ: не менее 15 человек погибли при крушении судна у Бангладеш

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, когда судно, на борту которого предположительно находилось более 100 беженцев-рохинджа, затонуло у берегов По меньшей мере 15 человек погибли, когда судно, на борту которого предположительно находилось более 100 беженцев-рохинджа, затонуло у берегов Бангладеш по пути в Малайзию, сообщает издание Dhaka Tribune

По данным газеты, инцидент произошел утром во вторник. Судно затонуло у берегов маленького острова Святого Мартина в Бенгальском заливе.

По словам представителя береговой охраны, спасателям удалось вытащить из воды 65 человек, однако число погибших может возрасти, так как еще 50 человек считаются пропавшими без вести. На месте происшествия продолжают работать спасатели и водолазы.

Рохинджа – этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, потомки бенгальцев, переселенных туда британскими колониальными властями в конце XIX – начале XX века. Большинство рохинджа не имеют гражданства Мьянмы, так как считаются в этой стране нелегальными мигрантами, несмотря на то, что живут в Ракхайне поколениями более 100 лет. Бегство рохинджа из Мьянмы началось в 2012 году, после религиозно-этнических столкновений с "араканцами" - коренными жителями Ракхайна, родственными бирманцам, титульной нации Мьянмы, буддистами по вероисповеданию. В 2015 году более 25 тысяч рохинджа предприняли попытки попасть в Таиланд, Малайзию и Индонезию морским путем с помощью преступных групп контрабандистов, после чего правоохранительные органы и военно-морские силы трех стран провели операцию по пресечению деятельности этих групп.