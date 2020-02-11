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СМИ: не менее 15 человек погибли при крушении судна у Бангладеш
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РИА Новости

СМИ: не менее 15 человек погибли при крушении судна у Бангладеш

08:19 11.02.2020 (обновлено: 08:28 11.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКорабль в Южно-Китайское море
Корабль в Южно-Китайское море
© РИА Новости / Александр Вильф
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Корабль в Южно-Китайское море. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, когда судно, на борту которого предположительно находилось более 100 беженцев-рохинджа, затонуло у берегов Бангладеш по пути в Малайзию, сообщает издание Dhaka Tribune.
По данным газеты, инцидент произошел утром во вторник. Судно затонуло у берегов маленького острова Святого Мартина в Бенгальском заливе.
По словам представителя береговой охраны, спасателям удалось вытащить из воды 65 человек, однако число погибших может возрасти, так как еще 50 человек считаются пропавшими без вести. На месте происшествия продолжают работать спасатели и водолазы.
Рохинджа – этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, потомки бенгальцев, переселенных туда британскими колониальными властями в конце XIX – начале XX века. Большинство рохинджа не имеют гражданства Мьянмы, так как считаются в этой стране нелегальными мигрантами, несмотря на то, что живут в Ракхайне поколениями более 100 лет. Бегство рохинджа из Мьянмы началось в 2012 году, после религиозно-этнических столкновений с "араканцами" - коренными жителями Ракхайна, родственными бирманцам, титульной нации Мьянмы, буддистами по вероисповеданию. В 2015 году более 25 тысяч рохинджа предприняли попытки попасть в Таиланд, Малайзию и Индонезию морским путем с помощью преступных групп контрабандистов, после чего правоохранительные органы и военно-морские силы трех стран провели операцию по пресечению деятельности этих групп.
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В 2017 году, в результате массированной операции вооруженных сил Мьянмы по зачистке части штата Ракхайн от повстанцев из народности рохинджа, напавших на полицейские участки и воинские части, более 700 тысяч рохинджа покинули Ракхайн и перешли границу в Бангладеш, где до сих пор проживают в плохо оборудованных лагерях беженцев.
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