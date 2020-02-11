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Прокуратура в ЯНАО обязала провести ремонт в школе, где прорвало трубу
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РИА Новости

Прокуратура в ЯНАО обязала провести ремонт в школе, где прорвало трубу

08:17 11.02.2020
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© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в одном из классов школы
Пустые парты в одном из классов школы
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
Пустые парты в одном из классов школы. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура Салехарда (ЯНАО) внесла представление руководству города и заявила о необходимости ремонта в местной школе, где из-за прорыва батареи обрушилась часть потолка, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверку надзорный орган провел после публикации окружных СМИ, которые в начале февраля сообщили, что в школе №4 Салехарда "прорвало трубы и обвалился потолок".
"Установлено, что 2 февраля на втором этаже школы произошел прорыв батареи. Разлившаяся вода просочилась сквозь деревянные лаги пола, в результате чего на первом этаже намокла и провисла гипсокартонная часть потолка... Безопасности обучающихся ничто не угрожает", - говорится в сообщении.
Прокуратура также выяснила, что инженерным сетям школы - более 25 лет, они нуждаются в капитальном ремонте. "В этой связи прокуратурой внесено представление главе администрации города, в котором поставлен вопрос о проведении в школе капитального ремонта инженерных сетей", - добавили в ведомстве.
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По информации местных властей, на функционирование школы происшествие не повлияло. При этом в городской администрации, комментируя инцидент в соцсетях, пояснили, что идет строительство новой школы, куда в 2022 году планируется перевести учащихся и преподавателей из указанного образовательного учреждения.
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