Прокуратура в ЯНАО обязала провести ремонт в школе, где прорвало трубу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Салехарда (ЯНАО) внесла представление руководству города и заявила о необходимости ремонта в местной школе, где из-за прорыва батареи обрушилась часть потолка, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку надзорный орган провел после публикации окружных СМИ, которые в начале февраля сообщили, что в школе №4 Салехарда "прорвало трубы и обвалился потолок".

"Установлено, что 2 февраля на втором этаже школы произошел прорыв батареи. Разлившаяся вода просочилась сквозь деревянные лаги пола, в результате чего на первом этаже намокла и провисла гипсокартонная часть потолка... Безопасности обучающихся ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

Прокуратура также выяснила, что инженерным сетям школы - более 25 лет, они нуждаются в капитальном ремонте. "В этой связи прокуратурой внесено представление главе администрации города, в котором поставлен вопрос о проведении в школе капитального ремонта инженерных сетей", - добавили в ведомстве.