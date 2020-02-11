Летевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 11 фев – РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании S7 ("Сибирь"), во вторник вылетевший в Москву из Новосибирска, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за сигнала о технической неисправности, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Самолет авиакомпании "Сибирь" вылетел из аэропорта "Толмачево", но после срабатывания одного из датчиков технической неисправности вернулся в аэропорт вылета. Посадка была совершена в 9.40 (5.40 мск)", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту находились 132 пассажира, для отправки которых авиакомпания оперативно предоставила резервный борт. Он вылетел в Москву в 11.28 (7.28 мск).
"Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Судно обследуют авиатехники", - сообщили в прокуратуре.