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Летевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск
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РИА Новости

Летевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск

08:16 11.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Самолет авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 фев – РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании S7 ("Сибирь"), во вторник вылетевший в Москву из Новосибирска, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за сигнала о технической неисправности, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Самолет авиакомпании "Сибирь" вылетел из аэропорта "Толмачево", но после срабатывания одного из датчиков технической неисправности вернулся в аэропорт вылета. Посадка была совершена в 9.40 (5.40 мск)", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что на борту находились 132 пассажира, для отправки которых авиакомпания оперативно предоставила резервный борт. Он вылетел в Москву в 11.28 (7.28 мск).
"Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Судно обследуют авиатехники", - сообщили в прокуратуре.
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Толмачево (аэропорт)S7 AirlinesМоскваНовосибирскПроисшествия
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