В Москве во вторник ожидается до двух градусов тепла

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде мокрого снега и пониженное атмосферное давление в начале дня ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице от нуля до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная, временами пройдут осадки, преимущественно снег, мокрый снег, ноль-плюс два в Москве, минус два-плюс три по области", - сказал Леус.
Метеоролог отметил, что ветер южный, порывистый 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в начале дня будет падать и составит 728 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, но затем оно будет расти.
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