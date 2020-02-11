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В Москве во вторник ожидается до двух градусов тепла
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РИА Новости

В Москве во вторник ожидается до двух градусов тепла

08:12 11.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве
Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде мокрого снега и пониженное атмосферное давление в начале дня ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице от нуля до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная, временами пройдут осадки, преимущественно снег, мокрый снег, ноль-плюс два в Москве, минус два-плюс три по области", - сказал Леус.
Метеоролог отметил, что ветер южный, порывистый 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в начале дня будет падать и составит 728 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, но затем оно будет расти.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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