В Москве во вторник ожидается до двух градусов тепла

"Погода облачная, временами пройдут осадки, преимущественно снег, мокрый снег, ноль-плюс два в Москве, минус два-плюс три по области", - сказал Леус.

Метеоролог отметил, что ветер южный, порывистый 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в начале дня будет падать и составит 728 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, но затем оно будет расти.