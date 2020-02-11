Эксперт: победитель праймериз в Айове Буттиджич вряд ли повторит успех

Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич приветствует своих сторонников в штате Айова

Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич приветствует своих сторонников в штате Айова

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Победитель праймериз Демократической партии США в штате Айова Победитель праймериз Демократической партии США в штате Айова Пит Буттиджич вряд ли сможет повторить свой успех в остальных штатах, считает профессор университета Макгилла в Монреале Бэрри Эйдлин.

Бывший мэр города Саут-Бенд из Индианы Буттиджич, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, по итогам праймериз в Айове 3 февраля занял первое место. Во вторник в Нью-Гэмпшире пройдут вторые в этом сезоне праймериз. Опросы общественного мнения ставят Буттиджича на второе место в этом штате после сенатора Берни Сандерса , который представляет соседний штат Вермонт.

"Я сильно сомневаюсь, что Буттиджич сможет развивать свой успех дальше в таких штатах, как Южная Каролина и Невада, где пройдут следующие праймериз. Он поставил все на победу в Айове, но его штабы на местах в других штатах слабы… В Нью-Гэмпшире он вряд ли сможет победить, возможно, ему удастся приблизиться к Сандерсу, но дальше (оставаться в лидерах) – маловероятно", - заявил профессор Эйдлин в беседе с РИА Новости.

Эксперт напомнил, что в ходе предвыборной кампании запланированы несколько дат, когда праймериз одновременно проводятся в нескольких штатах. Вести агитацию сразу в нескольких регионах могут лишь кандидаты с хорошо разветвленной сетью своих сторонников на местах.

Другой причиной Эйдлин назвал особенности электоральной поддержки Буттиджича.

"Преимущественно это белые хорошо образованные избиратели. Но среди цветного населения у него поддержки практически нет. Например, в Южной Каролине – много избирателей афроамериканцев, а в Неваде – латиноамериканцев. Это будет для него проблемой. В Калифорнии и Виргинии тоже много цветного населения, которое составляет ядро электоральной базы Демократической партии… Сложно представить, как это (слабые позиции Буттиджича – ред.) изменится в одночасье", - пояснил профессор.

С другой стороны, отметил Эйдлин, сенатор-социалист Сандерс пользуется поддержкой рабочего класса Америки, причем и белого, и цветного, и фактически создает "широкую коалицию" избирателей, которые "определены и знают, чего хотят". Об этом свидетельствует большое число частных небольших пожертвований в пользу его избирательной кампании. Последнее обстоятельство позволяет штабу политика регулярно обращаться к одним и тем избирателям за новыми пожертвованиями, в то время как другие кандидаты, получающие крупные суммы от своих сторонников, по закону не могут больше просить их о новых взносах. Все это, по мнению профессора, делает позиции 78-летнего Сандерса более сильными, чем четыре года назад, когда он соперничал Хиллари Клинтон и уступил ей.

По прогнозу эксперта, Сандерс в итоге будет первым в Нью-Гэмпшире, Буттиджич – вторым, а бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Элизабет Уоррен, близкая Сандерсу, поведут борьбу за третье место.

В свою очередь авторитетный ресурс Five Thirty Eight после праймериз в Айове резко увеличил шансы Сандерса на победу в номинации от Демократической партии. Сейчас они оцениваются как 1 к 2, а, к примеру, у Буттиджича – 1 к 25. У Байдена вероятность 1 к 5, и это третий результат. На второе место с вероятностью 1 к 4 эксперты ставят ситуацию, при которой ни один из кандидатов не сможет по итогам праймериз набрать нужное для победы число голосов делегатов партийного съезда.

Праймериз продлятся до июня включительно. По их итогам будет определено, сколько каждый из кандидатов получит делегатов для участия в партийном съезде в июле, где будет выбран единый кандидат от демократов, который бросит вызов президенту страны республиканцу Дональду Трампу. В общей сложности в съезде примут участие 4051 простой делегат и еще 714 так называемых супер-делегатов, которые представляют партийное руководство и могут голосовать по своему усмотрению. Для победы в первом туре кандидату нужно заручиться поддержкой более половины простых делегатов.