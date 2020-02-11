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Аргентина сменит посла в России
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РИА Новости

Аргентина сменит посла в России

08:04 11.02.2020
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 11 фев - РИА Новости. Аргентина меняет посла в России, руководить дипмиссией в Москве будет Алисия Кастро, ранее представлявшая интересы Буэнос-Айреса в Венесуэле и Великобритании, сообщил президент страны Альберто Фернандес.
"Я встретился с новым послом в России Алисией Кастро, чей дипломатический и политический опыт - гарантия для Аргентины и символ нашей дружбы с народом России, с которой у нас огромные горизонты для сотрудничества", - написал он в Twitter.
В настоящее время послом Аргентины в Москве является Рикардо Лагорио.
Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов
7 февраля, 16:19
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Алисия Кастро (посол)Альберто ФернандесРикардо Лагорио (посол Аргентины в России)АргентинаБуэнос-Айрес (город)В мире
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