Аргентина сменит посла в России

МОНТЕВИДЕО, 11 фев - РИА Новости. Аргентина меняет посла в России, руководить дипмиссией в Москве будет Алисия Кастро, ранее представлявшая интересы Буэнос-Айреса в Венесуэле и Великобритании, сообщил президент страны Альберто Фернандес.
"Я встретился с новым послом в России Алисией Кастро, чей дипломатический и политический опыт - гарантия для Аргентины и символ нашей дружбы с народом России, с которой у нас огромные горизонты для сотрудничества", - написал он в Twitter.
También me reuní con la nueva embajadora en Rusia, @AliciaCastroAR, cuya experiencia diplomática y política es una garantía para la Argentina y un símbolo de nuestra amistad con el pueblo ruso, con el que tenemos un enorme horizonte de cooperación. pic.twitter.com/VLZ0ABeRUK— Alberto Fernández (@alferdez) February 11, 2020
В настоящее время послом Аргентины в Москве является Рикардо Лагорио.
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