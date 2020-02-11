В Хабаровске начали сбор гумпомощи для Китая в связи с коронавирусом

ХАБАРОВСК, 11 фев - РИА Новости. Хабаровское отделение Российского Красного креста во вторник начало сбор гуманитарной помощи для Хабаровское отделение Российского Красного креста во вторник начало сбор гуманитарной помощи для Китая в связи с распространением коронавируса , сообщила РИА Новости председатель отделения Виктория Макарчук.

"С сегодняшнего дня в Хабаровске стартовала акция. Мы принимаем медицинские маски, бахилы, защитные очки, перчатки и деньги на их закупку. Сейчас есть определенный ажиотажный спрос на эту продукцию, поэтому принимаем также финансовые перечисления с пометкой "пожертвование для КНР", - сказала Макарчук.

Она отметила, что акция продлится до конца февраля. Отправлять помощь планируют в начале марта совместно с краевым правительством и генеральным консульством КНР в Хабаровске. Принести помощь можно в отделение Российского Красного креста по улице Фрунзе в Хабаровске в рабочие дни с 10.00 до 17.00.