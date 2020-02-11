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В Хабаровске начали сбор гумпомощи для Китая в связи с коронавирусом
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РИА Новости

В Хабаровске начали сбор гумпомощи для Китая в связи с коронавирусом

08:03 11.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в аптеке
Продажа медицинских масок в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Продажа медицинских масок в аптеке. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 11 фев - РИА Новости. Хабаровское отделение Российского Красного креста во вторник начало сбор гуманитарной помощи для Китая в связи с распространением коронавируса, сообщила РИА Новости председатель отделения Виктория Макарчук.
"С сегодняшнего дня в Хабаровске стартовала акция. Мы принимаем медицинские маски, бахилы, защитные очки, перчатки и деньги на их закупку. Сейчас есть определенный ажиотажный спрос на эту продукцию, поэтому принимаем также финансовые перечисления с пометкой "пожертвование для КНР", - сказала Макарчук.
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Она отметила, что акция продлится до конца февраля. Отправлять помощь планируют в начале марта совместно с краевым правительством и генеральным консульством КНР в Хабаровске. Принести помощь можно в отделение Российского Красного креста по улице Фрунзе в Хабаровске в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
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