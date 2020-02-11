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В Приморье сменили классы объяснявшей правила на примере мата педагогу
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РИА Новости

В Приморье сменили классы объяснявшей правила на примере мата педагогу

07:51 11.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель в классе школы
Учитель в классе школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учитель в классе школы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Учительнице школы №14 Уссурийска, которая разбирала правила русского языка на примере нецензурной фразы, дали другие классы, сообщил РИА Новости директор школы Илья Вологин.
Как стало известно РИА Новости, инцидент произошел полтора года назад в средней школе №14 города Уссурийска. Учительница, увидев написанную на доске фразу с нецензурными выражениями, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка. Один из школьников заснял все происходящее на видео. Инцидент получил широкую огласку только накануне, когда кадры с урока появились в соцсетях и местных СМИ.
По словам Вологина, было проведено служебное расследование и оснований для отстранения учительницы не нашлось, так как по Трудовому кодексу нельзя наказать работника за проступок, совершенный более полугода назад. Инициативная группа родителей учеников 10-х классов требовала уволить учителя, при этом в управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа с официальной жалобой не обращалась.
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В понедельник состоялись родительские собрания, на которых сообщили, что в 10-х классах будут новые педагоги.
"Это было совместное решение педагогов и руководства школы, принятое до начала собраний - произошло перераспределение нагрузки, учителю даны другие классы, а в десятых классах уроки русского языка и литературы будут вести другие педагоги", - сообщил Вологин.
Он добавил, что ни о каком наказании или отстранении речи не идет. Решение принято из-за сложной психоэмоциональной ситуации в классе, "для нормализации учебного процесса, который не должен зависеть от какого-либо эмоционального влияния той или иной стороны".
Директор добавил, что на собрании родителям также напомнили о запрете аудиозаписи и видеосъемки в общеобразовательном учреждении, о нормах, правах и обязанностях учеников, родителей и педагогов.
"Самое важное для нас - соблюдать интересы всех участников образовательного процесса", - отметил собеседник агентства.
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Приморский крайУссурийскОбщество
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