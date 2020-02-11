Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Новая стратегия контрразведки Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию Китай . Документ обнародован Национальным центром контрразведки и безопасности.

"Число игроков, нацеленных на Соединенные Штаты, растет. Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей", — говорится в документе.

К другим угрозам отнесены Куба, Иран, Северная Корея, движение "Хезболлах", террористические организации "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, а также транснациональные криминальные организации. Это первый из трех трендов в современной ситуации с точки зрения американской контрразведки.

Второй заключается в использовании упомянутыми игроками все более сложных средств. Внимание обращается на биометрические устройства, автономные системы, изображения высокого разрешения, продвинутые механизмы шифрования и наблюдения, а также анализа данных.

"Эти технологии открыли новые возможности для оппонентов в использовании информации как стратегического ресурса в достижении их целей в сфере экономической безопасности и оказания давления на их конкурентов", — говорится в стратегии.

Третий тренд — применение упомянутых средств в отношении все более широкого круга целей и уязвимостей. Целью иностранных разведок, по мнению авторов документа, является большая часть американских министерств и ведомств, лаборатории, финансовый сектор, промышленные предприятия и так далее. Некоторые действия иностранных разведок направлены на срыв функционирования критически важной инфраструктуры и военных объектов в случае кризиса, утверждается в стратегии.

"Общественное мнение в США и у союзников тоже является объектом иностранного влияния", — сказано в документе.

Все это грозит подорвать военное преимущество США, в том числе в космосе, а также "пошатнуть цельность, авторитетность и аутентичность американской продукции и услуг", пишут авторы.

В этой связи они формулируют пять целей для контрразведки:

— защищать критически важную инфраструктуру; защищать критически важную инфраструктуру; — снижать число угроз основным цепочкам снабжения; снижать число угроз основным цепочкам снабжения; — противодействовать эксплуатации американской экономики; противодействовать эксплуатации американской экономики; — оберегать американскую демократию от иностранного влияния; оберегать американскую демократию от иностранного влияния; — противодействовать кибер- и техническим действиям иностранных разведок. противодействовать кибер- и техническим действиям иностранных разведок.

В понедельник Белый дом опубликовал бюджет на 2021-й финансовый год, в котором Китай и Россия также названы главными угрозами.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов , комментируя эту информацию, отметил, что Россия для США является главным противником, поэтому Вашингтон будет стремиться противодействовать Москве.