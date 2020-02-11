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2020-02-11T09:05+0300
https://ria.ru/20200211/1564526700.html
Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз
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РИА Новости

Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз

07:37 11.02.2020 (обновлено: 09:05 11.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Пентагон в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай. Документ обнародован Национальным центром контрразведки и безопасности.

"Число игроков, нацеленных на Соединенные Штаты, растет. Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей", — говорится в документе.

К другим угрозам отнесены Куба, Иран, Северная Корея, движение "Хезболлах", террористические организации "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, а также транснациональные криминальные организации. Это первый из трех трендов в современной ситуации с точки зрения американской контрразведки.
Второй заключается в использовании упомянутыми игроками все более сложных средств. Внимание обращается на биометрические устройства, автономные системы, изображения высокого разрешения, продвинутые механизмы шифрования и наблюдения, а также анализа данных.
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"Эти технологии открыли новые возможности для оппонентов в использовании информации как стратегического ресурса в достижении их целей в сфере экономической безопасности и оказания давления на их конкурентов", — говорится в стратегии.
Третий тренд — применение упомянутых средств в отношении все более широкого круга целей и уязвимостей. Целью иностранных разведок, по мнению авторов документа, является большая часть американских министерств и ведомств, лаборатории, финансовый сектор, промышленные предприятия и так далее. Некоторые действия иностранных разведок направлены на срыв функционирования критически важной инфраструктуры и военных объектов в случае кризиса, утверждается в стратегии.
"Общественное мнение в США и у союзников тоже является объектом иностранного влияния", — сказано в документе.
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Все это грозит подорвать военное преимущество США, в том числе в космосе, а также "пошатнуть цельность, авторитетность и аутентичность американской продукции и услуг", пишут авторы.
В этой связи они формулируют пять целей для контрразведки:
защищать критически важную инфраструктуру;
снижать число угроз основным цепочкам снабжения;
противодействовать эксплуатации американской экономики;
оберегать американскую демократию от иностранного влияния;
противодействовать кибер- и техническим действиям иностранных разведок.
В понедельник Белый дом опубликовал бюджет на 2021-й финансовый год, в котором Китай и Россия также названы главными угрозами.
Член международного комитета Совфеда Олег Морозов, комментируя эту информацию, отметил, что Россия для США является главным противником, поэтому Вашингтон будет стремиться противодействовать Москве.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Популярные комментарии
Наверное скоро американки ,будут рожать детей с криками русские идут.
11 февраля, 07:41
zzak167
8110006
Объявили нас врагом, хотя США для нас не враги. И мы нацелены оказывается на США...дурдом )
11 февраля, 07:50
mm.ai.l2020
330004
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