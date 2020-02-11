Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай. Документ обнародован Национальным центром контрразведки и безопасности.
"Число игроков, нацеленных на Соединенные Штаты, растет. Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей", — говорится в документе.
К другим угрозам отнесены Куба, Иран, Северная Корея, движение "Хезболлах", террористические организации "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, а также транснациональные криминальные организации. Это первый из трех трендов в современной ситуации с точки зрения американской контрразведки.
Второй заключается в использовании упомянутыми игроками все более сложных средств. Внимание обращается на биометрические устройства, автономные системы, изображения высокого разрешения, продвинутые механизмы шифрования и наблюдения, а также анализа данных.
"Эти технологии открыли новые возможности для оппонентов в использовании информации как стратегического ресурса в достижении их целей в сфере экономической безопасности и оказания давления на их конкурентов", — говорится в стратегии.
Третий тренд — применение упомянутых средств в отношении все более широкого круга целей и уязвимостей. Целью иностранных разведок, по мнению авторов документа, является большая часть американских министерств и ведомств, лаборатории, финансовый сектор, промышленные предприятия и так далее. Некоторые действия иностранных разведок направлены на срыв функционирования критически важной инфраструктуры и военных объектов в случае кризиса, утверждается в стратегии.
"Общественное мнение в США и у союзников тоже является объектом иностранного влияния", — сказано в документе.
Все это грозит подорвать военное преимущество США, в том числе в космосе, а также "пошатнуть цельность, авторитетность и аутентичность американской продукции и услуг", пишут авторы.
В этой связи они формулируют пять целей для контрразведки:
—защищать критически важную инфраструктуру;
—снижать число угроз основным цепочкам снабжения;
—противодействовать эксплуатации американской экономики;
—оберегать американскую демократию от иностранного влияния;
—противодействовать кибер- и техническим действиям иностранных разведок.
В понедельник Белый дом опубликовал бюджет на 2021-й финансовый год, в котором Китай и Россия также названы главными угрозами.
Член международного комитета Совфеда Олег Морозов, комментируя эту информацию, отметил, что Россия для США является главным противником, поэтому Вашингтон будет стремиться противодействовать Москве.
*Террористическая организация, запрещенная в России.