В Анапе загорелся цех по производству металлопластиковых конструкций

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Цех по производству металлопластиковых конструкций загорелся на площади более 300 квадратных метров в Анапе Краснодарского края, возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Промышленная горит цех по производству металлопластиковых конструкций, эвакуированы пять человек. Пожар локализовн на площади 320 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.