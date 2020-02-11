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В Анапе загорелся цех по производству металлопластиковых конструкций
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РИА Новости

В Анапе загорелся цех по производству металлопластиковых конструкций

07:31 11.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Цех по производству металлопластиковых конструкций загорелся на площади более 300 квадратных метров в Анапе Краснодарского края, возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Промышленная горит цех по производству металлопластиковых конструкций, эвакуированы пять человек. Пожар локализовн на площади 320 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Сотрудник противопожарной службы
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АнапаКраснодарский крайПроисшествия
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