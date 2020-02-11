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Ключевые производственные предприятия в Китае возобновляют работу
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РИА Новости

Ключевые производственные предприятия в Китае возобновляют работу

07:29 11.02.2020
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© AP Photo / Arek RatajУлица города Ухань в китайской провинции Хубэй
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
© AP Photo / Arek Rataj
ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Производственные предприятия Китая в ключевых отраслях в значительной мере уже возобновили производство в условиях распространения коронавируса, но до сих пор есть осложняющие их работу проблемы, заявил на пресс-конференции во вторник представитель госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
"В настоящее время, если исходить из ситуации в целом по стране, за исключением провинции Хубэй, постепенно возобновляют работу и производство, особенно в ключевых отраслях, таких как производство товаров медицинского назначения и продовольствия, в сфере энергетики, транспорта, логистики", - заявил Цун Лян.
По его словам, "по состоянию на 10 февраля в 22 регионах страны, предприятия по производству защитных масок возобновили производство на 76%, по производству защитной одежды – на 77%, предприятия по производству и переработке зерна – на 94,6%".
Также он сообщил, что угольные шахты возобновили выработку на 57,8%, электричество, продукты нефтепеработки и природный газ поставляются в избытке, железнодорожное, авиационное, водное транспортное сообщение работает нормально.
"При этом мы понимаем, что продвижение полномасштабного возобновления производства сталкивается с целым рядом проблем, таких как недостаток в рабочей силе, ограничения по срокам начала работы в некоторых местах, острая нехватка товаров для профилактики распространения заболевания, включая защитные маски, логистические задержки, финансовое давление", - добавил Цун Лян.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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