Ключевые производственные предприятия в Китае возобновляют работу

ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Производственные предприятия Производственные предприятия Китая в ключевых отраслях в значительной мере уже возобновили производство в условиях распространения коронавируса , но до сих пор есть осложняющие их работу проблемы, заявил на пресс-конференции во вторник представитель госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

"В настоящее время, если исходить из ситуации в целом по стране, за исключением провинции Хубэй, постепенно возобновляют работу и производство, особенно в ключевых отраслях, таких как производство товаров медицинского назначения и продовольствия, в сфере энергетики, транспорта, логистики", - заявил Цун Лян.

По его словам, "по состоянию на 10 февраля в 22 регионах страны, предприятия по производству защитных масок возобновили производство на 76%, по производству защитной одежды – на 77%, предприятия по производству и переработке зерна – на 94,6%".

Также он сообщил, что угольные шахты возобновили выработку на 57,8%, электричество, продукты нефтепеработки и природный газ поставляются в избытке, железнодорожное, авиационное, водное транспортное сообщение работает нормально.

"При этом мы понимаем, что продвижение полномасштабного возобновления производства сталкивается с целым рядом проблем, таких как недостаток в рабочей силе, ограничения по срокам начала работы в некоторых местах, острая нехватка товаров для профилактики распространения заболевания, включая защитные маски, логистические задержки, финансовое давление", - добавил Цун Лян.