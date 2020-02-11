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В Пермском крае проверят цены на медицинские маски
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РИА Новости

В Пермском крае проверят цены на медицинские маски

07:12 11.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
УФА, 11 фев – РИА Новости. Антимонопольная служба по Пермскому краю по просьбе врио губернатора Дмитрия Махонина проверит в аптеках региона цены на медицинские маски и противовирусные препараты, сообщает пресс-служба губернатора.
"Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому минздраву контролировать наличие в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов. Поддержку краевому Минздраву окажет Пермское УФАС России, которое также по просьбе главы Прикамья проверит действия аптек, поднявших цены, в том числе на предмет сговора. По словам Дмитрия Махонина, в период эпидемии ОРВИ и гриппа важно не допускать наживы на людях. Цены должны оставаться рыночными", - сообщает пресс-служба губернатора края.
В сообщении отмечается, что при обнаружении завышенных цен, местные жители могут обратиться в краевое управление Росздравнадзора, которое может привлечь нарушителей к административной ответственности.
Роспотребнадзор по Пермскому краю ранее сообщал, что с 28 января по 3 февраля эпидемиологический порог среди населения Перми превышен на 49,3%. По статистическим данным, с 4 по 6 февраля высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ сохраняется. Введенный в образовательных учреждениях Перми карантин по гриппу и ОРВИ продлен до 13 февраля.
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