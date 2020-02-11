В Гонконге частично эвакуировали дом из-за зараженных коронавирусом

ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Более 100 жильцов одного из домов в Гонконге были оперативно эвакуированы и помещены в карантин в ночь на вторник после того, как у двух их соседей были подтверждены случаи заражения новым типом коронавируса, сообщает газета South China Morning Post.
Власти предприняли меры после того, как диагноз подтвердился у 62-летней женщины из квартиры 307 на третьем этаже дома, специалисты установили, что она жила десятью этажами ниже мужчины из квартиры 1307, у которого заболевание выявили намного раньше. Специалисты предположили, что вирус мог распространяться по дому через канализационную и вентиляционную систему.
Таким образом, власти эвакуировали жильцов всех квартир, в номере которых присутствует цифра 7, так как у них единая система вентиляции в ванных и туалетных комнатах. Если версия не подтвердится, жильцам позволят вернуться быстрее. Всего в здании проживают более тысячи человек, которых невозможно было эвакуировать только лишь из-за двух подтвержденных случаев.
Власти прибегли к столь серьезным мерам, помня о случае в 2003 году во время распространения атипичной пневмонии, тогда вирус SARS распространился по одному из жилых комплектов через дренажную систему, в результате только в одном доме заразился 321 человек, 42 скончались.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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