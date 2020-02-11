В Гонконге частично эвакуировали дом из-за зараженных коронавирусом

ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Более 100 жильцов одного из домов в Более 100 жильцов одного из домов в Гонконге были оперативно эвакуированы и помещены в карантин в ночь на вторник после того, как у двух их соседей были подтверждены случаи заражения новым типом коронавируса , сообщает газета South China Morning Post

Власти предприняли меры после того, как диагноз подтвердился у 62-летней женщины из квартиры 307 на третьем этаже дома, специалисты установили, что она жила десятью этажами ниже мужчины из квартиры 1307, у которого заболевание выявили намного раньше. Специалисты предположили, что вирус мог распространяться по дому через канализационную и вентиляционную систему.

Таким образом, власти эвакуировали жильцов всех квартир, в номере которых присутствует цифра 7, так как у них единая система вентиляции в ванных и туалетных комнатах. Если версия не подтвердится, жильцам позволят вернуться быстрее. Всего в здании проживают более тысячи человек, которых невозможно было эвакуировать только лишь из-за двух подтвержденных случаев.

Власти прибегли к столь серьезным мерам, помня о случае в 2003 году во время распространения атипичной пневмонии, тогда вирус SARS распространился по одному из жилых комплектов через дренажную систему, в результате только в одном доме заразился 321 человек, 42 скончались.