Число заразившихся коронавирусом во Вьетнаме достигло 15 человек

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом во Вьетнаме достигло 15, среди заболевших - трехмесячный младенец, сообщает издание VnExpress со ссылкой на минздрав страны.
Согласно газете, младенец - внук одной из пациенток, зараженных коронавирусом, которая в свою очередь контактировала с одним из работников японской компании, который ездил в китайский город Ухань для прохождения профессионального обучения.
Ребенок с матерью сейчас помещены в карантин.
В субботу 1 февраля во Вьетнаме была объявлена эпидемия нового коронавируса, страна решила полностью приостановить авиасообщение с Китаем.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса