Число заразившихся коронавирусом во Вьетнаме достигло 15 человек

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Число заразившихся новым Число заразившихся новым коронавирусом во Вьетнаме достигло 15, среди заболевших - трехмесячный младенец, сообщает издание VnExpress со ссылкой на минздрав страны.

Согласно газете, младенец - внук одной из пациенток, зараженных коронавирусом, которая в свою очередь контактировала с одним из работников японской компании, который ездил в китайский город Ухань для прохождения профессионального обучения.

Ребенок с матерью сейчас помещены в карантин.

В субботу 1 февраля во Вьетнаме была объявлена эпидемия нового коронавируса, страна решила полностью приостановить авиасообщение с Китаем.