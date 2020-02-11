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Число заразившихся коронавирусом во Вьетнаме достигло 15 человек
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом во Вьетнаме достигло 15 человек

06:17 11.02.2020
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© Flickr / Ian FullerАвтомобиль скорой помощи. Вьетнам
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам
© Flickr / Ian Fuller
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом во Вьетнаме достигло 15, среди заболевших - трехмесячный младенец, сообщает издание VnExpress со ссылкой на минздрав страны.
Согласно газете, младенец - внук одной из пациенток, зараженных коронавирусом, которая в свою очередь контактировала с одним из работников японской компании, который ездил в китайский город Ухань для прохождения профессионального обучения.
Ребенок с матерью сейчас помещены в карантин.
В субботу 1 февраля во Вьетнаме была объявлена эпидемия нового коронавируса, страна решила полностью приостановить авиасообщение с Китаем.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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Распространение нового коронавирусаВьетнамКитайВ мире
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