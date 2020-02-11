Трамп пообещал создать "самые мощные" ядерные силы в мире

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Дональд Трамп. В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США

"Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, - это создать самые мощные ядерные силы в мире", - сказал он на встрече с губернаторами.

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.

Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до двух тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.

В декабре президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва до конца года готова продлить действие СНВ-3. "Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо", - отметил глава государства.