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Трамп пообещал создать "самые мощные" ядерные силы в мире
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РИА Новости

Трамп пообещал создать "самые мощные" ядерные силы в мире

06:15 11.02.2020 (обновлено: 08:40 11.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
"Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, - это создать самые мощные ядерные силы в мире", - сказал он на встрече с губернаторами.
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до двух тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп
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Трамп анонсировал готовность обсуждать размер ядерного арсенала США
В декабре президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва до конца года готова продлить действие СНВ-3. "Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо", - отметил глава государства.
В понедельник, 10 февраля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать учет в следующем договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) новых типов своих вооружений, но тогда США и другие западные страны должны поступить так же и не развивать аналогичное оружие.
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Дональд ТрампКитайРоссияСШАВ мире
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Как раз все мозги мира съехались в США, а Россия усиленными темпами, благодаря нашему образованию и уровню жизни, обратно переобувается в лапти...
11 февраля, 07:00
КАКонстантин АЛЕКСЕНВИЧ
12102134
Ну попробуй создай,Россию не достать,мозгов у вас маловато,хотя денег и куча
11 февраля, 06:36
nikolai1982sasha
3800005
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