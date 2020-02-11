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2020-02-11T06:55+0300
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Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
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РИА Новости

Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

06:11 11.02.2020 (обновлено: 06:55 11.02.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи
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Овощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Поставки овощей из Китая в Приморье, где ранее возник дефицит и выросли цены на эту продукцию, вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы Китая в связи с коронавирусом, сообщают краевые власти.
Ранее в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с КНР привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли. По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей. На прошлой неделе в ряд магазинов поступили недорогие овощи.
На совещании в правительстве края представитель оптово-розничной базы "Дружба" Дмитрий Волков сообщил, что китайские овощи у них практически закончились и о новых поступлениях пока неизвестно. По его словам, после открытия границы зашла 51 фура – 1350 тонн товара. Китайские овощи продали очень быстро, сейчас остается около 100 тонн.
Покупатели в одном из гипермаркетов
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"По словам врио министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина, сейчас плодоовощная продукция не поступает в регион из-за дополнительных требований карантинной службы КНР", - говорится в сообщении. Это предоставление сертификата происхождения на продукцию, а также загрузка лишь одного наименования товара в одну машину.
"Если эти требования сохранятся, китайские овощи в Приморье поступать не будут. Поэтому данный вопрос нужно обсуждать на рабочей встрече Россельхознадзора с карантинной службой КНР. Соответствующее обращение направим", – сказал Калитин.
По данным мониторинга регионального Минпромторга, за последнее время розничная цена овощей в регионе выросла на 30%. Китайская продукция замещается овощами из Ирана, Израиля, Турции, Казахстана, Узбекистана, которые дороже.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
Овощи
31 января, 11:38
В Приморье заявили об отсутствии дефицита овощей из-за коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКитайПриморский крайЭкономика
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