В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

В Японии подтвержден 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 135 человек – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, на котором к моменту его прибытия к порту Йокогама находилось 3700 человек. Среди них 24 гражданина России, однако среди заболевших россиян нет.

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что по состоянию на 10 февраля 1850 из 3700 человек на судне обратились за медикаментами, в том числе такими важными, как инсулин. Более половины пассажиров – люди старше 70 лет.

В понедельник положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию была выявлена у 65 человек. Таким образом, всего с новым типом коронавируса на берег было направлено 135 человек с Diamond Princess. Согласно первоначальному плану, карантин судна должен продлиться до 19 февраля. После этого люди смогут покинуть судно. Минздрав рассматривает возможность провести анализ у всех, кто сойдет на берег. В то же время спикер правительства Ёсихидэ Суга выразил сомнение в том, что это будет технически возможно. На сегодняшний день результатов каждого анализа приходится ждать 6-8 часов. Возможности НИИ инфекционных болезней и больницы в Йокогаме, где могут быть проведены такие анализы, составляет 220 человек в день.