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В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
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РИА Новости

В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

06:06 11.02.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоЛайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
© РИА Новости / Иван Захарченко
ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
В Японии подтвержден 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 135 человек – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, на котором к моменту его прибытия к порту Йокогама находилось 3700 человек. Среди них 24 гражданина России, однако среди заболевших россиян нет.
Министерство иностранных дел Японии сообщило, что по состоянию на 10 февраля 1850 из 3700 человек на судне обратились за медикаментами, в том числе такими важными, как инсулин. Более половины пассажиров – люди старше 70 лет.
В понедельник положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию была выявлена у 65 человек. Таким образом, всего с новым типом коронавируса на берег было направлено 135 человек с Diamond Princess. Согласно первоначальному плану, карантин судна должен продлиться до 19 февраля. После этого люди смогут покинуть судно. Минздрав рассматривает возможность провести анализ у всех, кто сойдет на берег. В то же время спикер правительства Ёсихидэ Суга выразил сомнение в том, что это будет технически возможно. На сегодняшний день результатов каждого анализа приходится ждать 6-8 часов. Возможности НИИ инфекционных болезней и больницы в Йокогаме, где могут быть проведены такие анализы, составляет 220 человек в день.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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Распространение нового коронавирусаЯпонияВ мире
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