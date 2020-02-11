Судовладелец задержанного танкера "Залив Восток" выехал в Южную Корею

"Танкер находится в территориальных водах Республики Корея, в исключительной экономической зоне этой страны... Касательно бункеровки - мы разбираемся. Не исключено, что капитаном судна не были уведомлены власти, что будет идти бункеровка. Разбираемся, если что-то нарушили, то что и по чьей вине. Капитаном противоправные действия не совершались. (Ситуация) связана с уведомлением местных властей о том, что будет совершаться та или иная операция. Возможно, речь идет об этом нарушении. Сейчас по данному вопросу в Корею выехал представитель компании", - сказал собеседник.