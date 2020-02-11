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Судовладелец задержанного танкера "Залив Восток" выехал в Южную Корею
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РИА Новости

Судовладелец задержанного танкера "Залив Восток" выехал в Южную Корею

05:54 11.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковТанкер в море
Танкер в море
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Танкер в море. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Представитель приморского судовладельца - компании "Наяда" - выехал в Южную Корею, чтобы разобраться с вопросом возможного нарушения при бункеровке танкера "Залив Восток", сообщил РИА Новости представитель судовладельца.
Ранее в береговой охране южнокорейского города Кунсан РИА Новости сообщили, что два российских танкера были пойманы в ходе незаконного переливания нефти без уведомления властей, им выпишут штраф. Как отметили в береговой охране, предупреждать власти необходимо потому, что в случае утечки нефти суда могут просто скрыться с места происшествия. Пока идет расследование.
"Танкер находится в территориальных водах Республики Корея, в исключительной экономической зоне этой страны... Касательно бункеровки - мы разбираемся. Не исключено, что капитаном судна не были уведомлены власти, что будет идти бункеровка. Разбираемся, если что-то нарушили, то что и по чьей вине. Капитаном противоправные действия не совершались. (Ситуация) связана с уведомлением местных властей о том, что будет совершаться та или иная операция. Возможно, речь идет об этом нарушении. Сейчас по данному вопросу в Корею выехал представитель компании", - сказал собеседник.
Он отметил, что пока компания не получала уведомлений о нарушении или штрафе. Собеседник уточнил, что судно не задерживали, членов экипажа не арестовывали, претензий к ним нет. Кроме того, портовые власти проверили судовые документы на танкере, вопросов к ним не возникло.
"Запрета деятельности или нахождения судов нашей компании в территориальных водах Кореи нет. Надеемся, что и дальше к нашей компании претензий не будет", - отметил собеседник.
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