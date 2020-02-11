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В США подтвердили 13-й случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В США подтвердили 13-й случай заражения коронавирусом

05:22 11.02.2020
1638
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Первый случай заражения новым коронавирусом в США подтвержден в округе Сан-Диего, он будет 13-м случаем на территории страны, сообщает во вторник телеканал Fox5 со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболевания США.
Всего по состоянию на вечер 10 февраля, согласно информации Центров по контролю и профилактике заболевания США, в стране были проверены 398 человек, из которых положительный результат был у 12, отрицательный у 318. Результаты еще 68 человек не были готовы.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, оставляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
330200
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Распространение нового коронавирусаСан-ДиегоСШАВ мире
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