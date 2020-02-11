Сирийцы рассказали о восстановлении предприятий в провинции Хама

ХАМА (Сирия), 11 фев - РИА Новости. Жители сирийской провинции Жители сирийской провинции Хама рассказали журналистам о восстановлении предприятий в регионе.

После успешного контрнаступления сирийской армии на позиции боевиков, окопавшихся в Идлибской зоне деэскалации, обстрелов поселков в провинции стало гораздо меньше. Люди начали возвращаться в родные места и занялись восстановлением разрушенного в годы войны хозяйства.

В провинции полностью восстановлены и начали функционировать знаменитые ирригационные колеса нории, одна из древнейших систем орошения, которой, по некоторым данным, более 3 тысяч лет. Сельхозугодья очищены от взрывоопасных предметов.

Начинают работу новые предприятия и частные лавки, где помимо местного населения трудятся и беженцы, в том числе из Идлибской зоны деэскалации. Власти Хамы обещают обеспечить работой всех, кто обратится за помощью.

Одно из таких предприятий – завод по производству кирпичей и стройматериалов.

"Этот завод мы сделали еще в 2003 году, и с самого начала работа пошла очень хорошо. Но когда здесь появились боевики, то все пошло прахом. Нам пришлось все бросить и уехать отсюда", - рассказал журналистам Усама Хамуд, директор предприятия.

По его словам, он вернулся на родину полтора года назад. Производство пришлось организовывать практически с нуля.

"Прекрасно, что наша армия освобождает все новые и новые территории день за днем. Люди начинают жить нормальной жизнью, начинают строить дома, появляется спрос на нашу продукцию. У нас сейчас очень много клиентов. Не только из нашего города, приезжают люди из соседних городов, смотрят на то, что мы делаем, и хотят купить", - добавил Хамуд.

Открываются в провинции и заправки - кто-то восстанавливает старые, где-то возводят новые.

"Я счастлив, что на нашу землю возвращается мир. Теперь мы спокойно работаем, спокойно строим. Это уже вторая заправочная станция, которую мы возводим на этой трассе", - рассказал прораб, руководящий строительством заправки, Абдул Авад.

По его словам, у его бригады есть еще объекты, которые предстоит отремонтировать, и там тоже много работы.

"Через месяц все будет готово. Мы стараемся. Людям нужно топливо", - добавил Авад.

На полях провинции Хама теперь можно увидеть не только воронки от снарядов, но и трактора.

"Последний раз я пахал это поле, кажется, лет семь назад. Долго сидели без работы. Тут было опасно. Сейчас мы снова в деле. Здесь мы посадим пшеницу и горох", - рассказал тракторист Ахмед Аших Судана.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, в стране продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и всестороннюю помощь сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представители Центра по примирению провели одну гуманитарная акцию в населенном пункте Азьяра провинции Ракка, в ходе которой нуждающимся жителям выдали 250 продовольственных наборов общим весом порядка 900 килограммов. Всего с начала процесса проведено свыше 2,3 тысячи гуманитарных акций, вес доставленного груза превысил 3,9 тысячи тонн.