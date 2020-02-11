Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T05:01+0300
https://ria.ru/20200211/1564525872.html
Эвелина Бледанс пообещала "придушить" блогера из-за слов о ребенке
https://cdn25.img.ria.ru/images/145070/70/1450707006_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_a8863fb886928f950247a2c2fa313745.jpg
РИА Новости

Эвелина Бледанс пообещала "придушить" блогера из-за слов о ребенке

05:01 11.02.2020
8413
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Эвелина Бледанс
Актриса Эвелина Бледанс
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актриса Эвелина Бледанс. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Актриса Эвелина Бледанс заявила, что хотела "придушить" 27-блогера Диану Закутнюю, которая пожелала смерти ребенку-инвалиду в аквапарке в Нефтеюганске. Об этом она сказала в эфире программы "Пусть говорят" на "Первом канале".
Видео с отдыхающей в аквапарке недовольной девушкой появилось в Сети 30 января. На записи она желает смерти ребенку, который мешал ей своим плачем.
Эвелина Бледанс, приглашенная на программу как мать, воспитывающая ребенка-инвалида, вышла к Закутней с черным пакетом в руках и заявила, что хотела "придушить" ее после того, как увидела видео.
Закутняя в ответ пояснила, что выразила свое мнение, однако извинилась за агрессию и оскорбление чести и достоинства людей. При этом она пожаловалась, что ей до сих пор поступают угрозы и оскорбления.
В Сургуте мужчину избили на глазах у сына-инвалида из-за парковки
6 февраля, 17:25
В Сургуте мужчину избили на глазах у сына-инвалида из-за парковки
2763211914
Обсудить 4
Пусть говорятЭвелина БледансНефтеюганскОбщество
Популярные комментарии
Теперь нужно затравить Бледанс за то, что нападает на умственно отсталую
11 февраля, 07:02
aabargin7747
3110009
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Школьный класс
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Колбаса
Жительница Тулы рассказала, как взорвалась купленная колбаса
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга народа
В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
Предчувствие новой войны. Какой совет получил Зеленский от Помпео
Аудитория в университете
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Нефтеперерабатывающий завод
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Самые последние шерстистые мамонты на Земле жили на острове Врангеля
Ученые выяснили, от чего вымерли последние мамонты на Земле
Дальневосточный леопард
В Приморье собака загнала на дерево редкого дальневосточного леопарда
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
Ключевые производственные предприятия в Китае возобновляют работу
Медсестра в прививочном кабинете
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ
Лариса Ницой
Ницой обругала участников и жюри национального отбора на Евровидение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12В провинции Хубэй уволили двух высокопоставленных чиновников
09:11В Таиланде зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
09:08Минфин предложил повысить налог на добычу угля, сообщили СМИ
09:07В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле
09:05Филиппины уведомили США о прекращении действия соглашения о ВС
08:56Томская школьница рассказала о письме от Стивена Кинга
08:52Пекин не одобряет строгие ограничения из-за коронавируса на местах
08:52Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы, сообщили СМИ
08:47В Новосибирске экс-полицейского получил восемь лет колонии за взятку
08:46В Анапе потушили пожар на производстве металлопластиковых конструкций
08:46Эксперт прокомментировал планы Трампа по Венесуэле
08:41На Урале при столкновении двух машин на трассе погибли три человека
08:38Блумберг победил на праймериз в поселке Нью-Гэмпшира от двух партий
08:36Роскачество рассказало о покупках в зарубежных интернет-магазинах
08:36Чартер "Ираэро" вывез из Иркутска в Харбин 55 граждан Китая
08:21Китайские власти заявили о необходимости возобновить производство
08:21Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
08:19СМИ: не менее 15 человек погибли при крушении судна у Бангладеш
08:17Прокуратура в ЯНАО обязала провести ремонт в школе, где прорвало трубу
08:16Летевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск
Лента новостейМолния