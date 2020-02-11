Эвелина Бледанс пообещала "придушить" блогера из-за слов о ребенке

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Актриса Эвелина Бледанс заявила, что хотела "придушить" 27-блогера Диану Закутнюю, которая пожелала смерти ребенку-инвалиду в аквапарке в Нефтеюганске. Об этом она сказала в эфире программы "Пусть говорят" на "Первом канале".
Видео с отдыхающей в аквапарке недовольной девушкой появилось в Сети 30 января. На записи она желает смерти ребенку, который мешал ей своим плачем.
Эвелина Бледанс, приглашенная на программу как мать, воспитывающая ребенка-инвалида, вышла к Закутней с черным пакетом в руках и заявила, что хотела "придушить" ее после того, как увидела видео.
Закутняя в ответ пояснила, что выразила свое мнение, однако извинилась за агрессию и оскорбление чести и достоинства людей. При этом она пожаловалась, что ей до сих пор поступают угрозы и оскорбления.