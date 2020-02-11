Эвелина Бледанс пообещала "придушить" блогера из-за слов о ребенке

Видео с отдыхающей в аквапарке недовольной девушкой появилось в Сети 30 января. На записи она желает смерти ребенку, который мешал ей своим плачем.

Эвелина Бледанс, приглашенная на программу как мать, воспитывающая ребенка-инвалида, вышла к Закутней с черным пакетом в руках и заявила, что хотела "придушить" ее после того, как увидела видео.