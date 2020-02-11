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Главе Сальвадора запретили созывать парламент для обсуждения займа
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РИА Новости

Главе Сальвадора запретили созывать парламент для обсуждения займа

04:50 11.02.2020
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© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Сальвадора Найиб Букеле
Президент Сальвадора Найиб Букеле
© AP Photo / Marco Ugarte
САН-САЛЬВАДОР, 11 фев - РИА Новости. Верховный суд Сальвадора в понедельник запретил президенту Найибу Букеле созывать внеочередную сессию парламента для утверждения правительственного займа, который пойдет на финансирование программы безопасности.
Президент ранее потребовал созвать внеочередную сессию законодательного органа для голосования по этому кредиту, после чего призвал народ к восстанию, сославшись на необходимость восстановления конституционного порядка.
Согласно решению Конституционной палаты Верховного суда, президент не сможет созвать сессию парламента для обсуждения этого вопроса. Кроме того, суд призвал президента воздержаться от использования вооруженных сил в действиях, противоречащих конституционно установленным.
Конфликт законодательной и исполнительной властей разгорелся в Сальвадоре вокруг займа размером 109 миллионов долларов, который правительство получило в октябре 2019 года на приобретение корабля, вертолетов и установку систем видеонаблюдения в Центральноамериканском банке экономической интеграции CABEI, а теперь должно ратифицировать в парламенте.
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Депутаты в частности поставили под вопрос процесс выбора подрядчика для установки систем видеонаблюдения, после того как мексиканская профильная компания, известная скандалами с завышенными ценами и неисправным оборудованием, организовала деловой визит в Мексику высокопоставленным чиновникам из Сальвадора.
Министр обороны Сальвадора Рене Мерино в субботу публично от имени вооруженных сил подтвердил клятву верности президенту Букеле "перед всеми угрозами, даже ценой собственных жизней", а также то, что армия ожидает его приказов.
На воскресном заседании парламента, которое не набрало необходимого кворума и проходило в условиях армейского оцепления района, президент появился в сопровождении спецназа и военных и на какое-то время занял кресло спикера. Букеле заявил, что если парламент не одобрит кредитное финансирование плана правительства по безопасности, ситуация повторится на следующих выходных.
Спикер законодательной ассамблеи Марио Понсе призвал в понедельник ООН и ОАГ вмешаться в ситуацию и задействовать механизмы разрешения институционального кризиса, который, по его мнению, создает исполнительная власть страны, а также добавил, что депутаты не готовы к диалогу под дулом пистолета.
Верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет призвала стороны к диалогу и попросила уважать демократические институты.
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