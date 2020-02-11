Южная Корея подтвердила 28-й случай заражения коронавирусом

СЕУЛ, 11 фев – РИА Новости. Южная Корея подтвердила 28-й случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

Новым носителем вируса стала 30-летняя гражданка Китая, знакомая одного из ранее выявленных заболевших. Как человек, контактировавший с носителем вируса, она была на домашнем карантине, в ходе которого прошла проверку, и анализ показал наличие коронавируса. Сейчас она находится на карантине в больнице города Коян.

Как сообщила KCDC, уже четыре пациента выписаны из больницы. Таким образом, сейчас на лечении находятся 24 человека. Еще 865 проходят проверку.

Как сообщило министерство здравоохранения, в 124 общественных медицинских центрах по всей стране доступен новый быстрый вариант анализа на коронавирус. Теперь Южная Корея может проводить до 3 тысяч анализов в день, но в первую очередь все еще будут проверять тех, кто был за границей или у кого явно проявляются соответствующие симптомы.

Правительство Южной Кореи с 12 февраля запустит в действие специальное приложение на смартфонах, где приезжающие в Южную Корею смогут самостоятельно получить консультацию о коронавирусе и заниматься мониторингом своего состояние здоровья. Приложение будут устанавливать людям, прибывающим из Китая, которые в течение 14 дней смогут самостоятельно отслеживать симптомы и, в случае возникновения проблем, получить консультацию. Они будут заносить в приложение необходимую информацию, а также получать уведомления и напоминания. С теми, кто не может пользоваться приложением, будут контактировать по телефону.