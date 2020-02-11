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Антонов: улучшение отношений России и США выгодно всему миру
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РИА Новости

Антонов: улучшение отношений России и США выгодно всему миру

04:13 11.02.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Улучшение отношений России и США выгодно всему миру, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы пройдем свою часть пути навстречу каждому государству, которое хочет строить отношения с Россией на основе взаимного уважения и баланса интересов. Убеждены, что улучшение российско-американского взаимодействия не только отвечает интересам России и США, но и окажет благотворное влияние на весь ход мировых событий", - сказал Антонов, выступая в российском посольстве на вечере, посвящённом Дню дипломатического работника.
"Наша внешняя политика направлена на защиту национальных интересов во имя внутреннего развития, на продвижение объединительной повестки дня и укрепление коллективных начал в решении острых глобальных проблем. Наша страна никогда не уклонялась от особой ответственности за обеспечение всеобщего мира и безопасности. Мы защищали и будем защищать такие принципы, как суверенитет и равенство государств, невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров", - сказал Антонов.
Вечер в посольстве сопровождался выставкой, посвящённой Ялтинской конференции, фотоконкурсом и презентацией, рассказавшей об историческом здании резиденции посла России в Вашингтоне. Артист и телеведущий программы "Тайм Аут" на НТВ Америка Олег Фриш представил концерт джазовой музыки.
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02:02
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
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Анатолий АнтоновРоссияСШАВ мире
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