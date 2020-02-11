Антонов: улучшение отношений России и США выгодно всему миру

"Мы пройдем свою часть пути навстречу каждому государству, которое хочет строить отношения с Россией на основе взаимного уважения и баланса интересов. Убеждены, что улучшение российско-американского взаимодействия не только отвечает интересам России и США, но и окажет благотворное влияние на весь ход мировых событий", - сказал Антонов, выступая в российском посольстве на вечере, посвящённом Дню дипломатического работника.

"Наша внешняя политика направлена на защиту национальных интересов во имя внутреннего развития, на продвижение объединительной повестки дня и укрепление коллективных начал в решении острых глобальных проблем. Наша страна никогда не уклонялась от особой ответственности за обеспечение всеобщего мира и безопасности. Мы защищали и будем защищать такие принципы, как суверенитет и равенство государств, невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров", - сказал Антонов.