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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ

03:49 11.02.2020 (обновлено: 07:52 11.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В 37 регионах России превышен эпидемический порог гриппа и ОРВИ, об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"На шестой неделе 2020 года (3.02.2020-9.02.2020) на территории РФ продолжается географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ...", - уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что эпидемия гриппа и ОРВИ также началась в девяти региональных центрах.
В первую очередь болеют дети в возрасте 7-14 лет. Среди вирусов наиболее часто встречается вирус гриппа В.
При подготовке к эпидемии были привиты почти 74 миллиона человек, что составляет чуть более половины (50,5%) населения страны. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире гриппом и ОРВИ заболевает до 500 миллионов человек, от осложнений заболевания умирают около двух миллионов человек. В Москве на грипп и ОРВИ приходится ежегодно до 90% от всей регистрируемой инфекционной заболеваемости, болеет около трех миллионов человек, из них около 60% - дети.
Медсестра
Вчера, 08:21
В столице Тувы продлили карантин из-за гриппа и ОРВИ
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ОРВИРоспотребнадзорРоссияГриппОбщество
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