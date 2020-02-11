В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ

При подготовке к эпидемии были привиты почти 74 миллиона человек, что составляет чуть более половины (50,5%) населения страны. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире гриппом и ОРВИ заболевает до 500 миллионов человек, от осложнений заболевания умирают около двух миллионов человек. В Москве на грипп и ОРВИ приходится ежегодно до 90% от всей регистрируемой инфекционной заболеваемости, болеет около трех миллионов человек, из них около 60% - дети.