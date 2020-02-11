Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек

ПЕКИН, 11 фев - РИА Новости. Число вылечившихся от Число вылечившихся от коронавируса в целом по Китаю достигло 3996, подтвержденных случаев заражения - 42 638, от заболевания скончались 1016 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее официально сообщалось о более чем 40,1 тысячи заболевших и 908 умерших.

"По состоянию на полночь 10 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 42 638 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 37 626 человек (7333 человека находятся в тяжелом состоянии), 3996 человек выписаны из больниц и 1016 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

Отдельно в Гонконге выявлены 42 случая заражения (из них 1 человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (1 из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 18 человек (1 из них выздоровел).

В настоящее время еще более 187,7 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.