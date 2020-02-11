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Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
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РИА Новости

Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек

03:31 11.02.2020 (обновлено: 03:32 11.02.2020)
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© AP Photo / Vincent YuПолицейские в защитных масках на улице Гонконга
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
© AP Photo / Vincent Yu
ПЕКИН, 11 фев - РИА Новости. Число вылечившихся от коронавируса в целом по Китаю достигло 3996, подтвержденных случаев заражения - 42 638, от заболевания скончались 1016 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Днем ранее официально сообщалось о более чем 40,1 тысячи заболевших и 908 умерших.

"По состоянию на полночь 10 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 42 638 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 37 626 человек (7333 человека находятся в тяжелом состоянии), 3996 человек выписаны из больниц и 1016 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

Отдельно в Гонконге выявлены 42 случая заражения (из них 1 человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (1 из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 18 человек (1 из них выздоровел).
В настоящее время еще более 187,7 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
За последние сутки выявлены 2478 новых случаев заражения, из больниц выписали 716 человек, скончались 108 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 849 человек.
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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