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Россияне стали чаще покупать смартфоны с функцией бесконтактной оплаты
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РИА Новости

Россияне стали чаще покупать смартфоны с функцией бесконтактной оплаты

03:50 11.02.2020
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россияне в прошлом году увеличили покупки смартфонов с модулем бесконтактной передачи данных (NFC), сообщили РИА Новости представители российских сетей электроники. Популярности устройств способствует доступность как самих телефонов, так и возможность бесконтактной оплаты товаров и услуг.
В "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что в 2019 году продажи смартфонов с технологией NFC выросли более чем на 20% в штуках, а их доля достигла половины рынка. "По оценке группы "М.Видео-Эльдорадо" каждый второй приобретенный россиянами в 2019 году смартфон поддерживает технологию - это порядка 15 миллионов штук", - отметили в ритейлере.
Данный тренд отмечают и в компании "Связной". По оценке сети, по итогам прошлого года на российском рынке смартфонов было продано 13,9 миллиона устройств с NFC-модулем на общую сумму 363 миллиарда рублей, что больше по сравнению с 2018 годом на 21% в натуральном выражении и 14% - в денежном. "Доля смартфонов с функцией бесконтактной оплаты составила 46% от продаж всех смартфонов в России, в денежном выражении этот показатель равен 74%", - сказали в пресс-службе компании.
Смартфоны с возможностью бесконтактной оплаты становятся доступнее. "М.Видео-Эльдорадо" указывает, что средняя цена такого устройства за последние четыре года сократилась на 34%, до 25 тысяч рублей, при этом технология теперь доступна и в недорогих телефонах. Другая причина роста спроса - популярность и доступность безналичных платежей. "Россиянам нравится оплачивать покупки с помощью гаджетов. В 2019 году доля смартфонов с NFC в натуральном выражении составила 49,1%. В аналогичном периоде 2018 года доля была 30,5%", - отметили в МТС.
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При этом, добавляет "М.Видео-Эльдорадо", россияне выбирают смартфон в качестве инструмента платежа не только благодаря простоте и удобству, но и повышенной безопасности: для подтверждения оплаты необходимо ввести код-пароль или воспользоваться биометрическим сканером. "По итогам 2019 года один или несколько датчиков (сканер отпечатков пальцев, система распознавания лица, сканер радужной оболочки глаза) оказались установлены более чем в 70% приобретенных россиянами устройств, в деньгах их доля составила 90%", - сказали в ритейлере.
По оценке "Связного", в прошлом году на российском рынке было продано около 22 миллионов смартфонов с биометрическими датчиками на сумму 446 миллиардов рублей. "Смартфон сегодня является устройством, в котором сосредоточена информация о всей жизни человека, и биометрия помогает осуществлять хранение этой информации под грифом конфиденциальности, что и влечет за собой потребительский спрос", - заключили в "Связном".
В пресс-службе "Билайна" также указали, что популярность смартфонов с NFC и встроенными биометрическими датчиками растет не первый год. МТС в свою очередь замечает, что спрос россиян в последние годы смещается в сторону смартфонов из среднего и высокого ценового сегмента. "В таких устройствах наличие NFC и биометрического датчика является обязательным параметром. Поэтому спрос на подобные гаджеты растет сейчас и будет расти дальше", - сказали в компании.
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