Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи

Полярная ночь наступает для населенных пунктов, расположенных на широте выше 67 градусов, где солнце не поднимается зимой над горизонтом более суток. Например, полярная ночь в Мурманске начинается 2 декабря, в течение 40 дней солнце не поднимается над линией горизонта. В первый день после полярной ночи длительность светового дня не превышает одного часа, само светило редко можно увидеть в первый день из-за погодных условий.