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Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
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РИА Новости

Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи

03:45 11.02.2020
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CC0 / ColiN00B / Лампочки
Лампочки
CC0 / ColiN00B /
Лампочки. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Затраты потребителей на электроэнергию в городах России, которые затрагивает полярная ночь, вырастают в этот период на 30-70%, заявил РИА Новости первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
Полярная ночь наступает для населенных пунктов, расположенных на широте выше 67 градусов, где солнце не поднимается зимой над горизонтом более суток. Например, полярная ночь в Мурманске начинается 2 декабря, в течение 40 дней солнце не поднимается над линией горизонта. В первый день после полярной ночи длительность светового дня не превышает одного часа, само светило редко можно увидеть в первый день из-за погодных условий.
"Период полярной ночи в этих населенных пунктах длится с конца октября до второй половины февраля. За это время затраты на электричество вырастают на 30-70% в отличие от остального времени года, так как в течение дня практически нет периода, когда свет солнца позволяет обойтись без использования электричества", - отметил Сигал.
Он отметил, что это актуально для жителей ряда городов и поселков: Апатиты, Билибино, Верхоянск, Воркута, Гаджиево, Дудинка, Заозерск, Заполярный, Игарка, Кировск, Ковдор, Кола, Мончегорск, Мурманск, Нарьян-Мар, Норильск, Оленегорск, Островной, Певек, Полярный, Североморск, Снежногорск, Среднеколымск.
Лампа накаливания. архивное фото
8 июня 2018, 14:02
Эксперт рассказал, как изменение расчета тарифов отразится на ценах на свет
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Павел СигалРоссияОбщество
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