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Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
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РИА Новости

Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris

03:19 11.02.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manАвтосалон Hyundai
Автосалон Hyundai
© AP Photo / Lee Jin-man
Автосалон Hyundai . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
На снимках виден внешний вид автомобиля, а также передняя часть его салона. Обновленный Solaris получил новую решетку радиатора, более рельефные бамперы, видоизмененную оптику.
В салоне установлена новая мультимедийная система, при этом приборная панель осталась прежней.
Старт продаж обновленного седана намечен на 18 февраля 2020 года, его технические характеристики пока что не раскрываются.
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АвтоHyundai MotorHyundai SolarisРоссия
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