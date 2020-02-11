Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris

На снимках виден внешний вид автомобиля, а также передняя часть его салона. Обновленный Solaris получил новую решетку радиатора, более рельефные бамперы, видоизмененную оптику.

В салоне установлена новая мультимедийная система, при этом приборная панель осталась прежней.