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Туризм
2020-02-11T03:09+0300
https://ria.ru/20200211/1564525337.html
Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
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РИА Новости

Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города

03:09 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Венецию
Вид на Венецию
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Вид на Венецию. Архивное фото
ВЕНЕЦИЯ, 11 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Власти Венеции намерены проводить выборочные проверки оплаты такого называемого "налога на въезд" - нового взноса, который предназначен для туристов, приезжающих в город на один день, сообщил РИА Новости представитель мэрии Венеции Моррис Черон (Morris Ceron).
Введение нового налога неоднократно откладывалось, в том числе из-за отсутствия четких процедур контроля и договоренностей с представителями транспортной отрасли.
"Налог на въезд мы введем с 1 июля. Он предназначен не для тех, кто останавливается в наших гостиницах, а для тех, кто приезжает на день. Такой однодневный туризм порождает скученность людей в городе. Этот взнос придуман не для того, чтобы заработать много денег, а чтобы в пиковые дни у туристов было меньше стимулов приезжать в город", - сказал Черон.
Глава аппарата мэра Венеции подчеркнул, что взнос на въезд не пересекается с туристическим налогом, так как это две альтернативные меры. Размер налога будет составлять от 3 до 10 евро и будет определяться исходя из ранее установленной загруженности города туристами. В обычный день эта сумма будет на уровне 6 евро.
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По словам чиновника, если туристы собираются приехать в Венецию на утреннем поезде, то налог будет включен в цену билета.
С представителями круизной отрасли власти согласовали протокол, по которому с туристов сумма будет взиматься автоматически при сходе на берег. Для автобусных маршрутов предусмотрена оплата по приезде.
В то же время Венеция обещает не взимать налог не с тех, кто совершает посадку в пригородном аэропорту Марко Поло.
"Пассажиры могут ехать не в центр Венеции, а в Падую, Местре или Порденоне", - объясняет Черон.
По его словам, оплата также может быть сделана на сайте мэрии или на специальном портале, связанным с покупкой билетов, после чего туристу должно прийти подтверждение на телефон.
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"Мы не будем ставить турникеты, но будем останавливать выборочно. Естественно, мы будем проводить как можно больше проверок. Мы еще должны нанять людей, в чьи полномочия будет входить выписывание штрафа. Они будут находиться в чувствительных местах, а также в порту, на станциях. У них будет право останавливать людей и просить предъявить подтверждение", - рассказал представитель мэрии.
Согласно официальным материалам, штрафы будут начинаться с 50 и доходить до 300 евро, однако, как объяснил позднее мэр Венеции Луиджи Бруньяро, у города "нет намерения преследовать людей".
"Мы еще подробно все опишем. Не будет такого, чтобы русский турист получил штраф, потому что что-то окажется непонятным. Мы начнем с гибкого периода, чтобы все могли привыкнуть", - заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции.
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По его словам, проверки будут носить выборочный характер и не должны касаться тех, кто живет в отелях.
"В отелях им будут давать документ о том, что они не подпадают под налог, или, если их остановят, будет достаточно предъявить бронь. Проблемы будут у тех, кто после пляжа в шлепках и плавках решит на остаток дня приехать в Венецию", - сказал Бруньяро, отметив, что "в первый год" налог на въезд составит 3 евро.
По его словам, задержка с введением налога на въезд, который планировалось установить еще с мая прошлого года, обусловлена переговорами с транспортными операторами: "некоторые железнодорожные перевозчики выступали против", но затем вопрос был проработан со всеми компаниями, которые привозят туристов в Венецию.
В качестве меры наказания для тех, кто откажется платить штраф, предусмотрена процедура принудительного удаления из Венеции и дальнейшего запрета на возвращение в город, по аналогии с правилами на футбольных стадионах. Следить за соблюдением новой нормы будут полицейские и сотрудники городской администрации, которых еще предстоит нанять на работу.
"Если ты не соблюдаешь правила, мы будем очень жесткими", - пообещал Бруньяро.
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