Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города

ВЕНЕЦИЯ, 11 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Власти Власти Венеции намерены проводить выборочные проверки оплаты такого называемого "налога на въезд" - нового взноса, который предназначен для туристов, приезжающих в город на один день, сообщил РИА Новости представитель мэрии Венеции Моррис Черон (Morris Ceron).

Введение нового налога неоднократно откладывалось, в том числе из-за отсутствия четких процедур контроля и договоренностей с представителями транспортной отрасли.

"Налог на въезд мы введем с 1 июля. Он предназначен не для тех, кто останавливается в наших гостиницах, а для тех, кто приезжает на день. Такой однодневный туризм порождает скученность людей в городе. Этот взнос придуман не для того, чтобы заработать много денег, а чтобы в пиковые дни у туристов было меньше стимулов приезжать в город", - сказал Черон.

Глава аппарата мэра Венеции подчеркнул, что взнос на въезд не пересекается с туристическим налогом, так как это две альтернативные меры. Размер налога будет составлять от 3 до 10 евро и будет определяться исходя из ранее установленной загруженности города туристами. В обычный день эта сумма будет на уровне 6 евро.

По словам чиновника, если туристы собираются приехать в Венецию на утреннем поезде, то налог будет включен в цену билета.

С представителями круизной отрасли власти согласовали протокол, по которому с туристов сумма будет взиматься автоматически при сходе на берег. Для автобусных маршрутов предусмотрена оплата по приезде.

В то же время Венеция обещает не взимать налог не с тех, кто совершает посадку в пригородном аэропорту Марко Поло.

"Пассажиры могут ехать не в центр Венеции, а в Падую, Местре или Порденоне", - объясняет Черон.

По его словам, оплата также может быть сделана на сайте мэрии или на специальном портале, связанным с покупкой билетов, после чего туристу должно прийти подтверждение на телефон.

"Мы не будем ставить турникеты, но будем останавливать выборочно. Естественно, мы будем проводить как можно больше проверок. Мы еще должны нанять людей, в чьи полномочия будет входить выписывание штрафа. Они будут находиться в чувствительных местах, а также в порту, на станциях. У них будет право останавливать людей и просить предъявить подтверждение", - рассказал представитель мэрии.

Согласно официальным материалам, штрафы будут начинаться с 50 и доходить до 300 евро, однако, как объяснил позднее мэр Венеции Луиджи Бруньяро, у города "нет намерения преследовать людей".

"Мы еще подробно все опишем. Не будет такого, чтобы русский турист получил штраф, потому что что-то окажется непонятным. Мы начнем с гибкого периода, чтобы все могли привыкнуть", - заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции.

По его словам, проверки будут носить выборочный характер и не должны касаться тех, кто живет в отелях.

"В отелях им будут давать документ о том, что они не подпадают под налог, или, если их остановят, будет достаточно предъявить бронь. Проблемы будут у тех, кто после пляжа в шлепках и плавках решит на остаток дня приехать в Венецию", - сказал Бруньяро, отметив, что "в первый год" налог на въезд составит 3 евро.

По его словам, задержка с введением налога на въезд, который планировалось установить еще с мая прошлого года, обусловлена переговорами с транспортными операторами: "некоторые железнодорожные перевозчики выступали против", но затем вопрос был проработан со всеми компаниями, которые привозят туристов в Венецию.

В качестве меры наказания для тех, кто откажется платить штраф, предусмотрена процедура принудительного удаления из Венеции и дальнейшего запрета на возвращение в город, по аналогии с правилами на футбольных стадионах. Следить за соблюдением новой нормы будут полицейские и сотрудники городской администрации, которых еще предстоит нанять на работу.